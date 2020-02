Saint-Valentin : élan d’amour pour les petits commerçants de Sudbury

Malgré le froid, les commerces du centre-ville de Sudbury bourdonnent en ce jour de Saint-Valentin. Pour certains d’entre eux, le 14 février est la journée la plus occupée de l’année.

La propriétaire de la chocolaterie Huckleberries, Denise Rigaudie, est à l’ouvrage depuis 7 h... jeudi matin. Son amie et elle ont passé la nuit aux fourneaux afin que les commandes de la Saint-Valentin soient prêtes à temps.

La journée de la Saint-Valentin est la journée la plus achalandée de l’année. Tout le monde attend à la dernière minute! Denise Rigaudie, propriétaire de la chocolaterie Huckleberries

Denise Rigaudie a ouvert sa boutique en 2004. Photo : Radio-Canada

Certains produits, comme les fraises trempées dans le chocolat, doivent être préparés la journée même. On nous a commandé… je ne me souviens plus combien, en fait… beaucoup , avoue Mme Rigaudie, fatiguée, mais souriante.

Heureusement qu’après ça, c’est une fin de semaine de trois jours , rit-elle.

Chez la fleuristerie Rosery, les gens font la file afin de récupérer leur bouquet de fleurs. On manque de temps, aujourd’hui , avoue Marie-Anne Lapierre, qui s’affaire à l’arrière-boutique.

La fleuristerie Rosery a pignon sur rue depuis 1938 à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Noël c’est une semaine, la fête des Mères c’est une semaine, mais la Saint-Valentin, c’est une journée. Une très longue journée. Mais après, c’est fini! Marie-Anne Lapierre, fleuriste

Au restaurant la Fromagerie, on prépare la soirée. Les questions et discussions logistiques résonnent du sous-sol au bar.

Les clients souhaitant souper au restaurant doivent se procurer des billets à l’avance. Ne tentez pas d’y avoir une table, la soirée affiche complet depuis deux semaines.

La Fromagerie accueille toute sorte d’évènements. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Planifier d'avance, ça nous permet d’évaluer le nombre d’employés nécessaire, et d'accommoder les végétariens, les végétaliens , explique Nyssa Ducharme, qui est responsable du bar ainsi que serveuse.