Le hockey à l’honneur en Mauricie vendredi

Le patinage et le hockey sont à l’honneur en Mauricie malgré le froid qui s’est abattu sur le Québec.

Plusieurs activités extérieures ont été organisées vendredi dans la région en profitant du fait qu’il s’agit d’une journée pédagogique.

À Trois-Rivières, la Ville, en partenariat avec les policiers, pompiers, ambulanciers et les contrôleurs routiers, invite la population à prendre part à l’événement Go, on bouge! .

À Shawinigan et Saint-Boniface, le public de tout âge avait la chance de patiner avec les joueurs des Cataractes et de prendre part à une joute amicale avec eux.

Finalement, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, CIUSSS MCQ, a tenu sa classique d’hiver au parc Lemire de Trois-Rivières.

C’était là l’occasion pour des usagers du centre d’activité de jour en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme Saint-Paul de profiter du beau temps en compagnie d’étudiants en ergothérapie, en kinésiologie et en physiothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Avec les informations de Rémi Authier