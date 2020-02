Changements en santé : une résistance silencieuse dans le Restigouche

Que ce soit à Caraquet, Grand-Sault, Sainte-Anne-de-Kent, Sackville, Perth-Andover ou Sussex, de nombreuses voix se sont élevées dans ces communautés contre la fermeture des urgences la nuit qu'avait annoncée le gouvernement Higgs.

Mais au centre-nord de la province, au Restigouche, tout était beaucoup plus calme.

Pourtant, cette région a vécu depuis environ un an de nombreux épisodes d'incertitudes et d'inquiétudes en matière de santé :

Contrairement à ce qui s'est passé ailleurs dans la province, aucun soulèvement populaire n'a été observé. Certains élus ont exprimé leur désaccord et leurs inquiétudes, mais sans plus. Les médecins, qui se sont exprimés aux quatre coins de la province, ont été complètement silencieux au Restigouche.

Donald Arseneault a représenté les citoyens de la région à titre de député à Fredericton pendant 14 ans pour les libéraux, dont huit ans à titre de ministre.

Même s'il habite maintenant la capitale, il observe avec beaucoup d’intérêt tout ce qui touche sa région natale. Il aurait aimé entendre des voix provenant de l’intérieur du système de santé s’élever contre les événements qui ont touché la région.

On a besoin que nos professionnels de la santé se lèvent debout et s’expriment si des décisions sont néfastes pour la région... Je remarque dans d'autres régions que des médecins et d’autres professionnels de la santé se sont exprimés publiquement.

Donald Arseneault estime que la région a fait sa large part pour s’ajuster aux nouvelles réalités en matière de santé. Il cite les changements subis lors de la réforme de 2004 sous le gouvernement conservateur de Bernard Lord qui ont mené à la transformation de l’Hôpital Saint-Joseph de Dalhousie en simple clinique de santé communautaire.

Aujourd’hui, il craint que d'autres services soient amputés à l'hôpital régional, notamment l’obstétrique et les chirurgies.

Ces événements ont interpellé Clément Tremblay qui tente un retour dans l'arène politique pour obtenir un siège sur le conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité.

Celui qui a été membre du conseil municipal de Dalhousie pendant 30 ans, dont 12 ans à titre de maire, revient pour défendre les intérêts du Restigouche au sein du réseau de santé.

Clément Tremblay croit que l'hémorragie qui frappe les soins de santé dans toute la région a assez duré.

On avait un peu de gras, qu’ils disaient. Mais à force d’enlever du gras, on est arrivé à l'os. Mais là, ils ne peuvent plus rien faire. À moins qu'ils veuillent nous incinérer et à ce moment-là, c'est fini.

Clément Tremblay, candidat au conseil d'administration de Vitalité