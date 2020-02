Quatre transpondeurs ont été endommagés lorsque des trains ont roulé sur des « débris » sur la voie entre les stations de Tunney's Pasture et Bayview, selon une note de service du patron d'OC Transpo, John Manconi, envoyée vers midi vendredi. M. Manconi n'a pas donné de détails sur la nature des débris.

Les transpondeurs communiquent la position des trains au système de contrôle central. Lorsqu'ils ne fonctionnent pas correctement, le système arrête automatiquement les trains. Le système doit alors être exploité manuellement, les opérateurs étant obligés d'attendre l'autorisation du centre de contrôle avant de poursuivre.

Naturellement, les trains doivent rouler à des vitesses beaucoup plus basses dans les zones où ils ne peuvent pas communiquer avec le centre de contrôle.

Des « crevaisons »

Le freinage rapide provoqué par la chute des transpondeurs a également provoqué des « crevaisons » sur quatre trains, qui ont ensuite dû être mis hors service, selon la communication de John Manconi, directeur général des services de transport de la Ville d'Ottawa.

Le Groupe de transport Rideau entreprend immédiatement des réparations pour corriger ce problème avant la période de pointe et un plan de service modifié a été temporairement mis en œuvre , a écrit M. Manconi.

Pendant ce temps, le service continuera sur toute la ligne, et les clients voyageant entre les stations de Tunney's Pasture et de Lyon pourraient connaître des temps d'attente plus longs et un transfert de train supplémentaire , peut-on lire dans la note de service.

Avec les informations de Joanne Chianello de CBC