Langue française : les positions de Guy Nantel détonnent

Dans un de ses ouvrages, le candidat annoncé à la direction du PQ dit vouloir donner à l'anglais un statut de langue nationale minoritaire dans un éventuel Québec souverain.

Il se dit aussi prêt à revoir la règle de l'affichage commercial en français pour tenir compte du caractère multiculturel spécifique de Montréal . Il prône également l'ajout d'un symbole anglais sur le drapeau d'une éventuelle république du Québec.

C'est ce qu'on peut lire dans son ouvrage Je me souviens... de rien, publié par Groupe Entourage en 2017.

Chez les péquistes, les héritiers du parti de René Lévesque, défenseur du français langue officielle et de la loi 101, ces propos risquent de faire réagir.

Il est temps de voir les choses en face en admettant que le Québec doit mettre un terme aux querelles du passé. Nous n'avons pas à perpétuer ces affrontements. Au contraire, nous avons le devoir d'y mettre fin une fois pour toutes pour enfin passer à autre chose. Guy Nantel

Il estime que les anglophones ne peuvent pas adhérer au projet d'indépendance pour des raisons culturelles, mais qu'ils peuvent le faire pour des raisons financières.

S'ils acceptaient de regarder les choses de façon pragmatique, les anglophones du Québec comprendraient sûrement qu'ils subissent les mêmes injustices et les mêmes désavantages que les francophones en ce qui a trait aux politiques fédérales. Guy Nantel

M. Nantel énumère différentes propositions pour que les anglophones adhèrent davantage à l'idée de pays, telles que l'intégration d'un symbole anglais sur le drapeau d'une éventuelle république du Québec, ou l'établissement du statut de langue nationale minoritaire pour l'anglais, garantissant que les anglophones d'ici continueront de recevoir des services dans leur langue dans les régions où le nombre le justifie, et ce, même dans un pays dont la langue officielle est le français .

À titre de comparaison, Paul St-Pierre Plamondon fait plutôt valoir que s'il devenait chef péquiste et premier ministre, son gouvernement n'hésiterait pas à prendre des mesures musclées pour promouvoir le français, même si elles ne sont pas consensuelles.

Il estime qu'il faut briser les tabous pour renverser la tendance au recul du français dans la région métropolitaine.

M. St-Pierre Plamondon réduirait notamment le financement des cégeps et universités anglophones qui anglicisent le Québec . Ainsi, un gouvernement changerait les critères de financement, actuellement établis en fonction de la clientèle inscrite, pour accorder aux établissements postsecondaires de la minorité anglaise un financement qui correspond à son poids démographique.

Son gouvernement s'assurerait en outre que toutes les communications entre l'État et les entreprises soient uniquement en français. Il en serait de même avec les citoyens, à l'exception de la minorité historique de langue anglaise.

Il assure du même souffle qu'il entendrait soutenir la minorité anglophone et préserver ses droits.

Outre MM. St-Pierre Plamondon et Nantel, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, et l'historien Frédéric Bastien ont aussi annoncé leur candidature dans cette course à la direction.