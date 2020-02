Une remise à neuf de 2,4 M$ pour la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup

L’enceinte de la piscine sera repeinte, les systèmes de sonorisation et d’affichage électronique remplacés et les tremplins réparés. La surface du bassin sera recouverte de céramique et le revêtement de la plage doit également être renouvelé.

En plus de ces améliorations, de nouveaux équipements aquatiques seront installés. Un lève-personne permettant aux utilisateurs à mobilité réduite d’avoir accès à la piscine a déjà été acquis par le Cégep de Rivière-du-Loup dans le cadre de ce projet.

La facture liée à ces travaux sera partagée entre le Cégep, la Ville de Rivière-du-Loup et la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup.

La contribution de la municipalité sera de 850 000 $ et celle de la fondation de 75 000 $. Le Cégep assumera la différence du total de 2,4 millions.

L’établissement scolaire rappelle que les installations auront bientôt 50 ans et que les derniers travaux de réfection majeurs ont été réalisés au début des années 1990, à la suite d’un incendie.

Les résidents et les clubs sportifs louperivois devraient pouvoir bénéficier de cette piscine améliorée à partir de décembre 2020, quelques semaines avant le début des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup, à l’hiver 2021.