L'élite du taekwondo aura finalement un local permanent à Québec

L’homme derrière les succès des Olympiens François Coulombe-Fortier, Sébastien Michaud et Karine Sergerie, Alain Bernier plaide depuis une douzaine d’années auprès de la Ville pour obtenir un site d'entraînement dédié. Le puissant Club de Sainte-Foy a beau avoir une réputation internationale, ses athlètes s’entraînent depuis toujours dans des gymnases d’école.

On a un horaire à respecter et il faut commencer par installer les tapis, ce qui est une grosse perte de temps. Puis ce n’est pas simple d’avoir deux plages horaires dans une journée. Or, des athlètes qui veulent compétitionner au niveau international en taekwondo ne peuvent pas s’entraîner seulement une fois par jour , explique l’entraîneur.

Depuis 2007, la Ville de Québec a toujours été réceptive à lui trouver un local, mais le dossier était sans cesse reporté, poursuit Alain Bernier. Une situation qui devenait particulièrement problématique avec la fin du bail liant le club à l’école Saint-François, le 31 décembre 2019.

Un local permanent dans Pointe-de-Sainte-Foy

C’est dans ce contexte qu’est venue, cet été, la proposition d’un local permanent à l’ancien Centre de formation professionnelle Saint-Exupéry, sur la rue Valentin dans Pointe-de-Sainte-Foy. La Ville a acheté le lot à la Commission scolaire des Découvreurs, en 2017. Une partie du terrain a depuis été revendu à des promoteurs privés, mais le bâtiment est destiné à devenir un centre communautaire.

Alain Bernier a guidé plusieurs combattants jusqu'aux Jeux olympiques Photo : Radio-Canada

Une bonne nouvelle en soi, mais l’échéancier d’ici à ce le club puisse aménager le local demeure flou. Ça, c’est l’inconnu. On nous a parlé d’environ un an de travaux, mais je pense que ça n’a pas beaucoup bougé.

Ultimement, le Club de taekwondo de Sainte-Foy pourra y utiliser des locaux pour ses activités , indique David O’Brien, porte-parole de la Ville, qui indique que la mise en service complète du futur centre communautaire devrait survenir en 2021.

D’ici là, c’est au Peps que s’entraînent Alain Bernier et ses athlètes, dont l’espoir olympique Marc-André Bergeron, mais la disponibilité du gymnase est restreinte.

Les défis de la révolution électronique au taekwondo

Après être passé à un point d’une place aux JO de Rio, il y a quatre ans, Bergeron a bon espoir d’atteindre son rêve olympique au Tournoi de qualifications de la CONCACAF, en mars.

N’empêche, son entraîneur estime que les nouvelles installations arriveront à minuit moins une si Québec veut continuer à produire des taekwondoïstes élites. C’est que dans la dernière décennie, le système de pointage est devenu complètement électronique au taekwondo. Des senseurs dans le plastron et le casque des combattants permettent à un ordinateur de comptabiliser les points.

Marc-André Bergeron avant un combat à l'Open canadien de taekwondo à Montréal Photo : Nicolae Buceatchi

La chose a complètement transformé la discipline, explique Alain Bernier. D’un sport où les combattants frappait en puissance pour faire mal à l’adversaire, le taekwondo est devenu un sport de touche similaire à l’escrime .

Or, d’ici à ce qu’il ait des installations permanentes, l’entraîneur ne peut installer un ordinateur et le matériel électronique qui permettraient à ses athlètes de s’entraîner en tout temps avec des senseurs.