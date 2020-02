Les Eskimos d’Edmonton garderont finalement leur nom

Ces consultations avaient été lancées à la suite des préoccupations qu’avait formulées Natan Obed, à la tête de l’organisation nationale inuit. En 2015, celui-ci avait déclaré que les Inuit ne sont pas des mascottes.

Les dirigeants de l’équipe avaient donc mené une série de consultations auprès de populations et de responsables inuit et de communautés nordiques dans les villes d'Iqaluit, au Nunavut, et de Yellowknife, d'Inuvik et de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le club a également réalisé une enquête téléphonique auprès des Inuit.

Selon les conclusions de ces consultations, la franchise de la Ligue canadienne de football a affirmé que rien ne semblait indiquer que l’équipe devait changer de nom.

Une équipe plus engagée auprès des communautés

Cependant, les populations du Nord ont fait savoir qu’elles s’attendaient à davantage d’implication des Eskimos d’Edmonton dans leurs communautés. Nous avons donc investi du temps et des ressources pour créer le programme Engagement dans les communautés du Nord et nous continuerons à développer les liens entre les Inuit et l’équipe , affirme Janice Agrios, la présidente du conseil d’administration, dans un communiqué.

Jusqu’à présent, le programme a notamment permis d’organiser des rencontres dans des écoles à Inuvik et à Tuktoyaktuk en 2019 et de participer au Festival du lever du soleil d’Inuvik en janvier dernier. Le conseil d’administration affirme que, depuis le lancement du programme, l’accueil a été très favorable dans les communautés. Le message constant que l’on recevait c’est : "Revenez et revenez plus souvent" , affirme Mme Agrios.

L’équipe a également conduit des enquêtes qui suggèrent que, à une faible majorité seulement, les Canadiens interrogés trouvent que le nom Eskimos est acceptable.

Avec les informations de La Presse canadienne