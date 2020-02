Soccer : les Patriotes de l’UQTR participeront à un tournoi international en juin

Ça a été très, très bien reçu , lance l’entraîneur Shany Black affichant un large sourire sur son visage.

Il y a beaucoup d’enthousiasme autour de ça. Shany Black, entraîneur des Patriotes de l'UQTR

Les Jeux panaméricains universitaires de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) se tiendront du 31 mai au 10 juin, à Mérida, au Mexique. La deuxième présentation de ces Jeux rassemblera 3000 étudiants-athlètes provenant de 200 universités situées dans 17 pays.

Huit équipes lutteront pour les honneurs lors du tournoi de soccer masculin. En plus des deux champions canadiens — collégiaux et universitaires —, des universités du Brésil, de l’Argentine, de l’Uruguay, des États-Unis et du Mexique tenteront de décrocher un des quatre billets disponibles pour la Chine, l’an prochain.

Chez les Patriotes, la préparation et la collecte d’information sur les adversaires sont déjà amorcées pour adapter le style de jeu à celui de l’Amérique du Sud.

La philosophie de jeu est très différente. On a vu le résumé de la finale [de la Coupe du monde] de 2019 où il y avait une équipe de l’Amérique du Sud — de l’Uruguay. C’est un jeu très technique, très rapide. Certainement qu’on va devoir ajuster certaines choses en prévision de ce tournoi là-bas , dit l’entraîneur Black.

Réunir et sélectionner les joueurs

Il faudra pour Shany Black trouver une façon de réunir ses joueurs pour s’entraîner. La saison de soccer civile débute généralement à la mi-avril et plusieurs étudiants-athlètes retournent avec leur équipe respective pour l’été.

De plus, des choix difficiles s’annoncent pour le personnel d’entraîneurs. Seulement 18 joueurs peuvent faire partie de l’alignement pour le tournoi en sol mexicain. L’évaluation de chaque poste de la formation sera effectuée pour déterminer quels joueurs feront le voyage.

Les membres de l'équipe de soccer masculin des Patriotes de l'UQTR étaient de passage au Téléjournal, au lendemain de leur victoire. Photo : Radio-Canada

Deux Patriotes ont déjà reçu la mauvaise nouvelle. Pape Demba Beye et Guillaume Comtois-Noël ne sont pas éligibles, puisqu’ils sont nés avant le 1er janvier 1995. L’âge n’est normalement pas un paramètre pris en compte au niveau universitaire.

En ce qui concerne une des pièces maîtresses de la conquête du titre canadien, Gabriel Balbinotti, il s’agit d’un cas incertain. L’attaquant a obtenu un essai avec le Forge de Hamilton, en Première ligue canadienne. Si l’équipe ontarienne lui faisait signer un contrat, les Patriotes devraient alors négocier sa libération pour la compétition.

À la recherche de financement

L’opportunité pour les Patriotes est formidable. Mais un voyage comme celui-ci implique des coûts importants. Environ 60 000 $ pour l’équipe, soit 2700 $ par personne.

On doit se placer en mode solutions , résume l’entraîneur des Patriotes qui lance un appel à la communauté régionale et provinciale.

On a déjà des super beaux retours de la part des gens ici à l’université. Très prochainement, on va mettre en branle certaines campagnes de financement et des approches pour voir s’il y a des partenaires qui sont intéressés à se joindre à nous pour faire en sorte que le fardeau financier soit le plus léger possible. Shany Black, entraîneur des Patriotes de l'UQTR

Des démarches seront également entreprises auprès du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et de l’organisation du sport universitaire canadien (USports) pour obtenir du financement.

Encore sur un nuage

Reste que les membres de l’équipe de soccer masculin des Patriotes de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières vivent encore un rêve après avoir remporté le Championnat canadien universitaire, en novembre, à Montréal.

Dans les premières semaines après le sacre, on avait beaucoup de support de tout le monde, beaucoup de félicitations, des entrevues [...] ce à quoi on est pas nécessairement habitués dans le milieu universitaire , raconte le pilote de la formation.

L’équipe est ensuite sortie grande gagnante du Gala Sport-hommage Mauricie, en janvier, remportant trois prix, dont celui de l’équipe par excellence .

L'équipe de soccer masculine des Patriotes a remporté trois distinctions. Photo : Radio-Canada

L’invitation à participer aux Jeux panaméricains universitaires, au Mexique, est la cerise sur le gâteau. C’est de la motivation facile à aller chercher , se réjouit Shany Black.