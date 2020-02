Le départ de Robert Gauvin fragilise le gouvernement Higgs

Malgré la défection du député Robert Gauvin, qui quitte le Parti progressiste-conservateur pour siéger comme indépendant , le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, persiste et signe. Il continue de croire à la justesse de sa réforme controversée du système de soins de santé, et ce, même s’il admet qu’elle pourrait lui coûter le pouvoir.

Ce sont des changements nécessaires [...] Tôt ou tard, il en reviendra aux Néo-Brunswickois de voir s’ils sont de notre côté , a déclaré M. Higgs en conférence de presse, vendredi après-midi.

Interrogé à savoir si des élections générales étaient dans l’horizon du Nouveau-Brunswick, M. Higgs a répondu : C'est tout à fait possible. La situation est nouvelle. On se sent vraiment très bien avec notre budget imminent. Les progressistes-conservateurs présenteront leur budget 2020-2021 à l’Assemblée législative le 10 mars.

Le fardeau d'être le seul francophone

Mardi, le gouvernement Higgs annonçait la fermeture des services d’urgence de six petits hôpitaux, ceux de Caraquet, Grand-Sault, Perth-Andover, Sackville, Sainte-Anne-de-Kent et Sussex, chaque jour entre minuit et 8 h.

Faire ce qui s’impose a un coût. Quand vous faites ce qui s’impose, vous quittez la tête haute, sachant que vous avez tout tenté. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Vendredi, le député de Shippagan-Lamèque-Miscou et vice-premier ministre Robert Gauvin annonçait qu’il tournait le dos au Parti progressiste-conservateur et qu’il devenait député indépendant.

Je sais que Robert a senti le fardeau d'être le seul francophone au sein de notre gouvernement. Il a senti le poids de toute une région , a déclaré Blaine Higgs quelques heures après avoir appris la décision de son vice-premier ministre. Il portait le poids du nord de la province sur ses épaules.

C'est décevant que Robert prenne cette décision , a poursuivi le premier ministre. La discussion que nous avons eue, c'est que sa voix était plus puissante à l'intérieur qu'à l'extérieur du Conseil des ministres, affirme-t-il. Je ne comprends pas trop pourquoi il a pris cette décision , a-t-il admis.

C'est difficile pour lui, c'est difficile pour nous tous. Je n'aime pas ma situation actuelle, mais ma détermination n'a pas changé. Celle de mes collègues non plus , maintient le premier ministre.

Robert Gauvin, ouvertement opposé à la fermeture des urgences, soutient que s'il était resté dans le caucus progressiste-conservateur, il aurait perdu ses fonctions ministérielles.

Le député progressiste-conservateur de Sussex-Fundy-St. Martins, Bruce Northrup, a aussi pris position contre la décision de son gouvernement cette semaine.

Je crois que nous devons laisser la poussière retomber. Les émotions sont fortes, car le changement, ce n'est pas facile pour quiconque. Je respecte ça à la fois chez mes collègues M. Northrup et M. Gauvin , déclare Blaine Higgs.

En plus de son titre de vice-premier ministre, Robert Gauvin, le seul Acadien au sein du gouvernement minoritaire, était ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ainsi que ministre responsable de la Francophonie.

Des messages d’appui à Robert Gauvin

La députée indépendante Amanda Simard, qui a claqué la porte au Parti progressiste-conservateur de l’Ontario dirigé par Doug Ford après la crise linguistique dans sa province en 2018, a félicité Robert Gauvin vendredi.

Il ne faut jamais oublier pour qui on travaille - Nos gens , a écrit Mme Simard sur Twitter, ajoutant que selon elle, il valait mieux être indépendant que mal entouré .

L’ancien député néo-démocrate d’Acadie-Bathurst, Yvon Godin, dit être extrêmement fier de Robert Gauvin. Le député Gauvin, souligne M. Godin dans une publication sur Facebook, a mis sa job en jeu pour le système de santé du Nouveau-Brunswick et les régions rurales.

Il a été accusé de se cacher. Si une personne ne s’est jamais cachée, c’est bien Robert Gauvin. Félicitations, mon ami , a écrit l'ancien élu du NPD fédéral.

Robert Gauvin est courageux et son père, l’ancien ministre Jean Gauvin, serait fier de lui, dit de son côté le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon. Le Parti vert accueillerait volontiers M. Gauvin dans ses rangs si le député de Shippagan-Lamèque-Miscou le souhaitait, précise par ailleurs M. Coon.

Le chef des verts ajoute que ses deux députés et lui-même voteront contre le gouvernement à la première occasion.

Ce gouvernement ne peut pas traiter les gens des régions rurales du Nouveau-Brunswick comme des statistiques, des pièces d’échec. C’est inacceptable , a déclaré David Coon. Moi et mes collègues, nous n’avons pas confiance en le gouvernement de M. Higgs.

Le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, dit maintenant qu'il s'oppose, lui aussi, à la fermeture des urgences la nuit et qu'il pourrait appuyer une motion de défiance.

Avec les prises de position des libéraux, des verts et des alliancistes contre la fermeture des urgences, la survie du gouvernement minoritaire progressiste-conservateur de Blaine Higgs est donc plus fragile que jamais, si le cap est maintenu sur la réforme du système de santé.