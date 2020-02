Le dernier prototype connu de la Nintendo PlayStation mis en vente aux enchères

En 2015, Business Insider rapportait que l’utilisateur de Reddit, Dan Diebold, avait trouvé dans le grenier de son père un prototype de la Nintendo Playstation, résultat d’une collaboration avortée entre Nintendo et PlayStation. Il y a quelques jours, le rare artefact a été mis en vente aux enchères.

Au début des années 1990, aussi surprenant que cela puisse paraître, Nintendo et Sony n’étaient pas des rivaux, mais bien des partenaires, du moins pour un moment. Début 1988, Nintendo a signé un partenariat avec Sony pour produire un périphérique externe à la future Super Nintendo, addition qui pourrait permettre à la console de lire les CD-ROM.

À l’époque, Nintendo faisait face à une compétition de plus en plus féroce de la part de Sega et de sa console Genesis, dont les rumeurs disaient qu’elle allait éventuellement être équipée d’un lecteur de CD-ROM.

Au même moment, Sony cherchait à se tailler une place dans le milieu des jeux vidéo, d’où cette collaboration avec Nintendo pour créer le Super Nintendo CD-ROM Adapter, renommé Nintendo PlayStation par les adeptes des deux marques.

Finalement, l’entente est tombée à l’eau en 1991. Sony a continué à travailler seul sur le projet, qui a abouti à la première PlayStation, lancée en 1995. Cette console est devenue une rivale importante de la Nintendo 64.

En fin de compte, environ 200 prototypes de la Nintendo Playstation ont été créés et subséquemment détruits. La seule copie intacte connue à ce jour aurait été achetée aux enchères par Terry Diebold, le père de Dan, suite à la dissolution d’Advanta, la compagnie pour laquelle il travaillait.

M. Diebold a affirmé à Engadget qu’il a payé la maigre somme de 75 dollars américains pour se procurer la console. À l’époque, il n’avait aucune idée de la rareté du prototype, jusqu’à ce que son fils dépoussière le gadget en 2015.

Les enchères sont gérées par la maison Heritage Auctions. Au moment de la publication de cet article, l'offre la plus élevée pour acquérir la Nintendo Playstation s'élevait à 350 000 dollars américains .