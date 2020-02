La GRC porte un coup au réseau de fraude téléphonique liée à l'ARC

Dans le cadre de l'opération Octavia, la GRCGendarmerie royale du Canada a annoncé vendredi l'arrestation d'un couple de Canadiens résidant à Brampton, en Ontario. Ils ont

Les appelants se faisaient passer pour des représentants de l' ARCAgence du revenu du Canada ou de la GRCGendarmerie royale du Canada et, plus tard, d'autres organismes du gouvernement fédéral, puis ils intimidaient les victimes en vue de les inciter à payer des amendes ou des impôts inexistants.

Gurinderpreet Dhaliwal, 37 ans, et Inderpreet Dhaliwal, 36 ans sont accusés de fraude de plus de 5000 $, de blanchiment de produits de la criminalité et de biens criminellement obtenus.

Les Dhaliwal ont été libérés sur engagement et doivent comparaître devant la Cour de Brampton le 2 mars 2020, a précisé la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les articles saisis dans le cadre de l'enquête liée au projet Octavia comprennent : de l'argent liquide, un compteur d'argent, des bijoux et des enveloppes emballées. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Un mandat d'arrêt pancanadien a aussi été lancé contre Shantanu Manik de 26 ans, qui serait actuellement en Inde, selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

C'est à partir de ce pays que les faux appels sont effectués. Depuis le début de l'enquête, 39 centres d'appels liés à ce réseau y ont été démantelés.

D'autres arrestations pourraient survenir dans cette enquête, puisque de nombreux collaborateurs des fraudeurs agissent présentement à l'extérieur du pays, selon les enquêteurs de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Une escroquerie de plusieurs millions de dollars

Pour la seule année 2019, le centre anti-fraude du Canada a reçu près de 20 000 signalements d'arnaque en lien avec leur téléphone. La plupart des personnes qui reçoivent l'appel l'identifient comme une fraude et seule une mince minorité rapporte avoir été victime, selon les autorités. Mais dans certains cas, ces victimes remettent leur épargne-vie et font même appel à des lignes de crédit.

Entre 2014 et 2019, l'escroquerie liée à l'ARC a entraîné des pertes totales cumulatives de plus de 16,8 millions de dollars pour les victimes. Si l'on inclut les arnaques liées à des enquêteurs de banques et à du soutien technique, le total des pertes déclarées par les victimes dépasse les 30 millions de dollars , précise le communiqué de la GRCGendarmerie royale du Canada .

L'arnaque débute par un appel automatisé

L'escroquerie faite au nom de l' ARCAgence du revenu du Canada commence généralement par un message enregistré affirmant que la personne ciblée fait face à une action en justice et exigeant qu'elle rappelle immédiatement, sous peine d'être arrêtée, voire emprisonnée.

Exemple d'un appel robotisé en anglais au coeur de cette affaire