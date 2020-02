Embauche de cadres pour les milieux périphériques desservis par le CISSS de l’Outaouais

Longtemps réclamé par les élus et la population des milieux périphériques desservis par le CISSS de l’Outaouais, le ministre Mathieu Lacombe, a annoncé vendredi la création de nouveaux postes de cadres au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Les nouveaux adjoints à la direction des services multidisciplinaires et à la communauté ont aussi pour mandat de mieux connaître les besoins des usagers et de faciliter la communication avec les différents partenaires du CISSS.Centre intégré de santé et de services sociaux

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a elle aussi dit à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines qu’elle souhaitait accroître les services de proximité sur les différents territoires de l'Outaouais.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, y voit une solution à la trop grande centralisation de la réforme Barrette.

Nous avions tout un défi quand nous sommes arrivées au pouvoir, celui de décentraliser sans refaire une structure parce que tout le monde est traumatisé par la réforme Barette qui avait tout centralisé. Nous arrivons avec ce changement qui je pense va faire toute la différence et qui améliore les services , a-t-il précisé lors du point de presse.

Le ministre Mathieu Lacombe, accompagné des députés Robert Bussière et Mathieu Lévesque, croit que cet ajout viendra consolider les efforts du CISSS de l'Outaouais pour mieux desservir les territoires de la région. Photo : Radio-Canada / Roxane Léouzon

Les adjoints à la Direction des services multidisciplinaires et à la communauté seront responsables d'un territoire – des Collines, Papineau, Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau et verront à « coordonner les services et faciliter la communication avec les différents partenaires du milieu.

Trois postes de coordonnateurs d'hôpitaux périphériques ont aussi été créés. Les coordonnateurs seront en poste aux hôpitaux de Maniwaki et Wakefield, Shawville et un autre pour au centre hospitalier du secteur Buckingham.

L'annonce effectuée ce matin marque aussi le début de la campagne « Près de chez vous » qui vise à faire connaître les services et les soins disponibles dans chacun des CLSC de l'Outaouais.

Une décision attendue

La préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, salue la décision du gouvernement caquiste.

Les dernières actions de libéraux avaient été de tout ramener à Gatineau, nous redevenons comme avant , a fait valoir la préfète.

Elle a ajouté que les citoyens de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ont droit à des services de proximité.