Les secrets de l'amour selon des aînés de la Côte-Nord

Léona Rodgers et Gilles Lelièvre

Léona Rodgers et Gilles Lelièvre se sont rencontrés à Port-Menier. Alors qu'ils devaient tous les deux se rendre au mariage d’une cousine commune à bord de la même voiture, Léona a dû s’asseoir sur les genoux de celui qui allait devenir son amoureux, puisqu'il n'y avait pas assez de places pour le nombre de passagers. Ils sont maintenant mariés depuis 58 ans.

Léona Rodgers et Gilles Lelièvre sont amoureux depuis 58 ans. Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Des années plus tard, ils affirment, au micro de l’émission Bonjour la Côte que le sentiment d’attachement est plus grand que jamais. Ils sont beaucoup plus que des amoureux. Ils sont aussi des amis et des coéquipiers, affirme Gilles.

Jamais on ne se reproche des affaires. Quand on fait des sports, on joue ensemble, mais jamais, si on perd, on ne va dire que c’est la faute de l’autre. Gilles Lelièvre

Pour que l’amour soit encore au rendez-vous après toutes ces années, il a fallu travailler le bonheur , explique Léona. Leur secret, c’est d’avoir, chaque jour, de petites attentions pour l’autre.

Quand tu te lèves le matin, il faut que tu te demandes ce qui pourrait faire plaisir à l’autre aujourd’hui. Léona Rodgers

Son mari est du même avis. Le matin, on se rencontre dans le passage, on se serre , dit-il. On prend notre petit café dans le salon tous les matins , ajoute Léona.

Grégoire Canapé

Grégoire Kanapé a 60 ans et il est en couple depuis environ 30 ans. Il n’arrive pas à être plus précis parce qu’ après autant d’années, on ne compte plus.

Grégoire Canapé est un aîné de Pessamit. Photo : Radio-Canada

Il a rencontré sa femme à Mashteuiatsh lors d'un covoiturage vers Québec.

Quand on est en couple depuis autant d’années, les habitudes s’installent et la flamme est plus difficile à garder allumée. Par contre, Grégoire Canapé ne croit pas que la routine tue l’amour, comme la croyance le veut.

Comme moi, tous les matins, je vais porter un café sur la table de chevet de ma femme. Il y a des gestes que je fais au quotidien pour ma femme, mais c’est comme la première fois que je le fais.

Marielle Vanasse

L’histoire de Marielle Vanasse est un peu différente. Elle a été en couple pendant une vingtaine d’années avant de se retrouver célibataire.

Ce statut ne l’empêche toutefois pas de célébrer la Saint-Valentin avec les gens qu’elle aime.

L’amour, ça peut aussi être l’amour d’amis, l’amour de ses enfants. Je suis bien entourée. Marielle Vanasse

Marielle Vanasse est maintenant célibataire. Photo : Facebook/Marielle Vanasse

Aujourd’hui à la retraite, Marielle Vanasse trouve qu’il est difficile de rencontrer des gens parce que l’amour ne viendra pas cogner à ma porte , dit-elle.

Marielle Vanasse a aussi essayé les sites de rencontre, mais ses recherches en ligne n’ont pas donné les résultats escomptés. Elle préfère rencontrer des gens lors d’activités ou de sorties entre amis.

Avec son âge et son expérience, Marielle Vanasse voit l’amour d’un tout autre point de vue. Ils tombèrent amoureux et eurent beaucoup d’enfants, on n’est plus là.

Bien qu’elle soit réjouissante, l’idée de retrouver l’amour amène son lot d’inquiétudes.