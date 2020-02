La peur a tenu Justin Bieber à l’écart de la musique

Je ressentais beaucoup de peur , a dit le chanteur en entrevue avec l’animateur Zane Lowe à Apple Music, jeudi. J’avais même peur du processus; de quoi je vais parler encore, comment ça allait être reçu. J’ai commencé à me comparer à d’autres artistes.

Justin Bieber lance ce vendredi Changes, son premier album de chansons originales depuis Purpose, en 2015, qui a décroché plusieurs certifications platine, en plus d’avoir gagné un Grammy pour la chanson Where Are Ü Now.

Justin Bieber, marié depuis un an à Hailey Baldwin, a abordé les nombreux défis qu’il a eu à surmonter dans la dernière année. Il a nommé à ce chapitre la dépression, la dépendance aux drogues et la maladie de Lyme, cette dernière ayant gravement affecté son état de santé.

Le chanteur a indiqué avoir retrouvé la flamme créatrice en accompagnant la chanteuse Ariana Grande sur scène au festival de musique Coachella, l’an dernier. L’ovation qu’il y a reçue du public lui aurait donné un « élan de confiance ».

Ça m’a rappelé que c’est ce à quoi je suis doué, et que je ne dois pas m’enfuir , a-t-il ajouté.