Tout un cocktail de drogues découvert chez un présumé trafiquant de Lévis

Au cours de la perquisition relative à l'arrestation du suspect, les policiers ont notamment retrouvé 100 grammes de cannabis illicite , 63 grammes de haschisch , 37 grammes de poudre blanche suspectée être de la cocaïne, 824 comprimés qui s'apparentent à de la métamphétamine et 261comprimés de Xanax .

Des opioïdes, du crack et du GHB ont aussi été découverts ainsi qu'une arme prohibée de type taser, des munitions d’arme à feu de calibre .22 et plus de 2000$ en argent comptant.

Livreur de drogue?

L'homme est suspecté d'avoir vendu la drogue chez lui, mais aussi dans les bars du secteur Charny. Il aurait aussi fait lui-même la livraison, selon les informations obtenues par la police de Lévis.

Le suspect a été libéré en attendant de revenir devant le tribunal pour répondre de nombreuses accusations relatives aux stupéfiants, à la possession d'arme prohibée et à des bris de condition.