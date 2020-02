L'équipe du démocrate Michael Bloomberg paye des gens pour inonder Instagram de mèmes

L'équipe de campagne du candidat à l'investiture démocrate Michael Bloomberg a confirmé jeudi collaborer sur Instagram avec des spécialistes des mèmes, des images comiques virales sur Internet. Ce partenariat avec des comptes Instagram illustre les dépenses publicitaires record de l'homme d'affaires et sa volonté de toucher un public jeune.

L'équipe du milliardaire et ex-maire de New York « collabore avec des créateurs et créatrices de contenu sur les réseaux sociaux, y compris dans le monde des mèmes », a confirmé à l'AFP une porte-parole.

Ces internautes sont des sortes d'influenceurs et influenceuses, très suivis sur les réseaux, mais qui se démarquent en proposant des messages humoristiques.

Extrêmement populaires, les mèmes – souvent une photo, un montage vidéo – circulent par milliers chaque jour sur les réseaux sociaux.

Parmi les comptes Instagram des créateurs et créatrices de contenu recrutés par M. Bloomberg figurent notamment ceux de fuckjerry (15 millions d'abonnés et abonnées), grapejuiceboys (2,7 millions) ou tank.sinatra (2,3 millions).

Tous les trois ont publié mercredi des captures d'écran de faux messages privés, au ton humoristique, échangés avec Michael Bloomberg sur Instagram.

Ces messages, soulignent-ils, sont bien « commandités par Mike Bloomberg ».

Dans l'un d'entre eux, le candidat de 77 ans explique que c'est sa petite-fille qui lui a parlé de ce compte et qu'il est prêt à dépenser un milliard de dollars pour avoir l'air du candidat cool, photo de lui en short trop large et polo de plaisance à l'appui.

Une volonté donc de détourner avec humour les attaques sur son âge ou sa fortune.

L'équipe de campagne de Michael Bloomberg a expliqué cette stratégie numérique par sa volonté de concurrencer Donald Trump en ligne, même si ce dernier est surtout connu pour son usage intensif de Twitter.

« Nous parions que ce sera un élément efficace pour toucher les gens et rivaliser avec la stratégie numérique de Donald Trump », a affirmé la porte-parole du candidat.

Elle n'a pas précisé quels montants M. Bloomberg pourrait dépenser dans la création de mèmes.