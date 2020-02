Au tour des enseignants en soins infirmiers de se faire entendre

Vendredi matin, ce sont des enseignantes en soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke qui se sont rassemblées pour dénoncer leurs conditions de travail.

Elles dénoncent notamment le fait qu'elles ne sont pas rémunérées pour l'ensemble de leurs tâches.

Tout ce qui craque dans le réseau de la santé, il y a des répercussions sur les enseignants. En plus, dans les cégeps, on manque de ressources donc la tâche doit se resserrer. On reçoit un nombre d'enseignants auxquels on a droit et on doit donner nos cours avec ça. Quand on manque d'enseignants, on doit donner plus de cours , a précisé Julie Dionne, présidente du syndicat au Cégep de Sherbrooke.

Les enseignants en soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke ont fait une action de visibilité en pleine négociation avec Québec. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Jeudi, des enseignants ont brandi une banderole à l'heure de pointe du matin au coin des rues King ouest et Jacques-Cartier.

Le contrat de travail des enseignants deviendra échu le 31 mars prochain.