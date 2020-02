Cinquième journée de manifestation à Listuguj

Malgré le froid, la mobilisation ne montre aucun signe de fatigue à Listuguj. Cinq personnes ont passé la nuit au campement, selon les manifestants.

De son côté, le maire de New Richmond et président de la Société du chemin de fer en Gaspésie, Éric Dubé se prépare à gérer les impacts d'une nouvelle semaine de crise.

Aujourd'hui on finalise le chargement des pales d'éolienne à New Richmond et on est en train de mettre en place un plan, si ça se prolonge une autre semaine, pour voir comment on va organiser nos employés , explique-t-il.

Cette semaine, on avait quand même un peu de travail pour eux, mais si ça perdure, va falloir prendre une position, peut-être les réaffecter à d'autres tâches. On est en train d'évaluer ça, t'sais nous on paie nos employés , précise M. Dubé.

On est un grain de sable dans la problématique. C'est un enjeu national. On est vraiment loin des prises de décision du fédéral. J'espère qu'ils vont trouver une solution le plus rapidement possible. Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer en Gaspésie

Même si les barricades ont été retirées des chemins de fer en Colombie-Britannique et au Manitoba, les manifestants de Listuguj affirment ne pas avoir l'intention de quitter leur campement.

Et même s'ils pliaient bagage, cela ne changerait pas grand-chose selon M. Dubé, vu la décision de VIA Rail et du CN d'interrompre leurs services totalement ou en partie jusqu'à ce que cessent les blocages.

Présentement, il n'y a plus aucun train de passagers qui se promène au Canada, et aucun train de marchandises à l'est de Toronto. Même si on débloquait ici, ¸ça ferait qu'on irait mener nos wagons à Matapédia, mais si le CN ne vient pas les chercher, on n'est pas plus avancés , déplore-t-il.

