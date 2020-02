Cinq vitrines avec textes et illustrations sont désormais présentées dans les salles d’attente de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Laval. Patients et proches peuvent ainsi mieux comprendre l’évolution des valves cardiaques et des cœurs mécaniques à travers le temps. On peut aussi y observer des exemples de greffons vasculaires, d’endoprothèses et de systèmes extra-corporels.

Le Dr François Dagenais a joué un rôle majeur dans la réalisation de l’exposition.

« La pratique médicale en cardiologie tertiaire a grandement évolué au cours des dernières années. Je suis très heureux de présenter ce nouvel outil d’enseignement pour la population qui nous permet de partager nos connaissances en plus d’informer les patients et leurs proches sur les dispositifs implantés en chirurgie cardiaque », indique-t-il.

L’exposition peut être observée au troisième étage de l’Hôpital Laval, appelé également l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval.