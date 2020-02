Hopper toujours en vie dans la saison 4 de Stranger Things

Dans cette scène filmée dans ce qui semble être un camp de travail russe supervisé par des hommes armés, on peut voir un homme enlever son chapeau. La caméra se rapproche : c’est bien le bien-aimé Jim Hopper, père « adoptif » d’Eleven, que l’on croyait possiblement mort dans l’explosion survenue à la fin de la saison 3.

Nous sommes heureux de confirmer que la production de Stranger Things 4 est en cours – et encore plus excités d’annoncer le retour de Hopper. Même si ce ne sont pas d’excellentes nouvelles pour notre “Américain”; il est emprisonné loin de la maison, dans le désert neigeux de Kamchatka, où il va faire face à des dangers humains… et autres. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, une chose longtemps enterrée, une chose qui relie tout ensemble , ont fait savoir par voie de communiqué les frères Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série.

La saison 4 s'annonce comme la plus impressionnante et la plus effrayante jusqu'à maintenant, et nous avons hâte de la présenter à tout le monde. En attendant, priez pour l’Américain.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.