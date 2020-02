La transmission de maladies entre les wapitis et le bétail pose un risque pour les humains

Des chercheurs des Universités de l’Alberta et de Calgary estiment qu’il est commun de voir des animaux sauvages et des bovins d’élevage se transmettre des maladies. Cette situation est notamment observable dans le sud de la province où ces animaux se mêlent souvent dans les pâturages des ranchs. Plus les animaux interagissent, plus les chances de transmission sont élevées.

Parmi les maladies les plus répandues : la maladie du charbon, la tuberculose bovine, la brucellose et de nombreuses variétés de vers. Certaines sont des zoonoses et peuvent donc être transmises d’animaux à humains, selon Mark Boyce, l’un des scientifiques ayant participé à l’étude.

Cela fait des années que des recherches sur la transmission de maladies entre espèces sont réalisées dans la province. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs se sont particulièrement intéressés aux contreforts du sud des Rocheuses. Ils ont étudié les bovins de 16 ranchs différents et ont compilé des données venant de wapitis, à l’aide de dispositifs GPS.

La rencontre entre les animaux a certainement mené à un risque d’infection entre la faune sauvage et le bétail. Mark Boyce, chercheur à l’Université de l’Alberta

Cela leur a permis de voir que l’hiver était la période pendant laquelle les espèces avaient le plus de chance de se croiser. Cela correspond au moment où les wapitis descendent des montagnes pour trouver de la nourriture plus substantielle, comme le foin, et pour lécher les blocs de sel présents dans les pâturages.

Mais le danger est aussi palpable au début du printemps, lorsque les bovins un peu trop curieux lèchent les veaux mort-nés infectés.

Si les contacts entre wapitis et bovins se poursuivent, les premiers pourraient réintroduire la brucellose dans les troupeaux de bétail du sud de l'Alberta. Photo : Rick Price Photography

Risques pour l’Homme

Une fois qu’un bovin est infecté, il y a un risque de transmission pour l’homme si celui-ci consomme le lait non pasteurisé ou la viande pas assez cuite de l’animal. Mais selon le gouvernement fédéral, ces transmissions restent rares et sont facilement traitables, souvent avec des antibiotiques.

Le bétail canadien est globalement débarrassé de la brucellose depuis les années 1980, même si le pays déclare dix cas par an sur les dix dernières années. Mais les wapitis qui, à la base, avaient été infectés par les vaches pourraient réintroduire la maladie dans les troupeaux du sud de l’Alberta.

Si un cas d’infection est repéré dans un troupeau, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) met en place des mesures de lutte contre la maladie  (Nouvelle fenêtre) consistant notamment en l’élimination des animaux malades, la décontamination de la ferme et la compensation financière pour la perte de revenus.

Surveillance accrue des troupeaux

Karen Schmid, directrice recherche et production pour les Producteurs de boeuf de l’Alberta pense qu’il est très important que les propriétaires terriens soient au courant de quels genres d’animaux sauvages fréquentent leurs espaces. Mais selon l’un des auteurs de l’étude, Marko Musiani, le manque de main-d'œuvre dans les ranchs rend cela difficile.

La faune sauvage tend à éviter les humains, mais vu qu’il y a moins d’hommes dans les ranchs, elle rencontre le bétail de façon plus libre. Marko Musiani, biologiste de l’Université de Calgary.

Pour les chercheurs, mettre la nourriture et les blocs de sel du bétail plus proche des bâtiments pourrait dissuader les wapitis de s’approcher et partager la nourriture des bovins. Ils pensent également que les troupeaux devraient être rapprochés des fermes pendant l’hiver et la saison de mise bas, pour plus de surveillance.

Marko Musiani précise tout de même que le consommateur ne peut pas faire grand-chose pour éviter de contracter la maladie. Il ajoute que c’est au gouvernement fédéral et aux fermiers que revient la tâche de surveiller et de contrôler le bétail.

Avec les informations de Elise von Scheel