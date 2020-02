Des télescopes bientôt accessibles en bibliothèque

Que diriez-vous d'observer les étoiles où bon vous semble? D'ici trois semaines, les citoyens de Roberval, de Saint-Félicien et de La Doré pourront louer des télescopes à leur bibliothèque, et ce, gratuitement.

Le ciel, ses beautés et ses mystères seront ainsi accessibles aux astronomes en herbe. Selon le président du club d'astronomie Les Boréalides de Saint-Félicien, Claude Boivin, les citoyens pourront admirer la plupart des planètes comme Mercure, Jupiter et Saturne.

Les objets les moins lumineux ne seront pas accessibles, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'ils veulent voir, explique Claude Boivin. Ils veulent voir les objets les plus brillants et ça, il y en a une quantité quand même intéressante à découvrir , précise-t-il.

Au total, six télescopes seront prêtés dans des bibliothèques du Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les six télescopes acquis par les municipalités ont été ajustés au planétarium de Saint-Félicien afin de faciliter leur utilisation et éviter les bris et les pertes de pièces d'équipements.

Un projet inspiré des États-Unis

Au Québec, seulement une dizaine de municipalités ont adopté le projet Biblioscope ou sont en voie de le faire. Le projet s'inspire d'un mouvement similaire né au New Hampshire, aux États-Unis, qui vise à démocratiser l'astronomie. Au Lac-Saint-Jean, 8000 $ ont été investis pour rendre cette science plus accessible. C'est juste d'apprendre à regarder le ciel d'une façon, explique la coordonnatrice culturelle de la Ville de Saint-Félicien, Ingrid Paquette. On va aussi prêter des cherche-étoiles pour aider les gens à s'orienter dans le ciel parce que c'est tout un monde.

Ingrid Paquette est coordonnatrice culturelle à la Ville de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le club d'astronomie Les Boréalides apportera l’assistance technique nécessaire en cas de bris. Les employés des bibliothèques recevront une formation sur l'utilisation des télescopes. De nouveaux livres sur l'astronomie devraient aussi faire leur apparition sur les tablettes.