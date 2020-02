Des manifestants aux portes du ministère des Affaires autochtones à Victoria

La majorité des manifestants, environ une soixantaine, se trouvent devant l'édifice du ministère des Affaires autochtones et scandent des slogans, tandis que près d'une trentaine se sont rassemblés devant les portes de la Commission du gaz et du pétrole de la Colombie-Britannique et des bureaux du ministère des Transports.

Nous sommes ici pour souligner le fait que les tribunaux sont militarisés contre notre droit, en tant que citoyens, de soutenir les Wet’suwet’sen et leur lutte pour garder les combustibles fossiles hors de leurs terres , explique Mark Nykanen, un des manifestants rencontrés devant les bureaux du ministère de la Justice.

Selon le service de police de Victoria, les manifestations prévues pourraient avoir des effets importants sur la circulation.

Les manifestants appellent au respect de la souveraineté des Wet'Suwet'en. « Respectez la vie, le territoire et les lois des Wet'Suwet'en », lit-on sur leurs affiches. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Les manifestants espèrent occuper tous les bâtiments provinciaux de Victoria de façon à paralyser les travaux des fonctionnaires du gouvernement de John Horgan.

Des manifestants se trouvent actuellement près de l'Assemblée législative, mais Victoria s'est munie d'une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique interdisant aux gens d'en bloquer l'accès, sous peine de se faire arrêter.

Les bâtiments gouvernementaux ont par ailleurs renforcé leurs mesures de sécurité jeudi.

Mardi, en marge du discours du trône, des manifestants ont bloqué les entrées de l’édifice parlementaire, retardant des procédures cérémoniales.

Plus de détails à venir...