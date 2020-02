Un conducteur du Manitoba rencontre une famille de lynx du Canada qui traverse l’autoroute

Shaun Kirchmann explique que vivre cette scène en temps réel était extraordinaire et très spécial.

Je passais le virage et je m’éloignais, sur le bord de la route, j’ai vu une silhouette. Et plus je me rapprochais, «Oh mon Dieu, c’est un lynx , raconte-t-il avec émotion.

M. Kirchmann est un passionné des activés en pleine nature, et toujours à l’affût de nouvelle découverte.

Il souligne ne pas avoir réfléchi à deux reprises avant de sortir son téléphone pour immortaliser ce moment unique de proximité presque surréaliste avec des lynx.

« C’était un, deux, trois, je n’arrêtais pas de voir des têtes sortir des buissons et j’étais stupéfait, raconte-t-il. Je me disais "Oh, mon Dieu, c’est une famille de lynx. " Mais je n’avais jamais entendu parler de la présence de nombreux lynx. »

Il raconte que la maman Lynx a été la première à se diriger sur l’autoroute. Certains de ses petits l’ont immédiatement suivi tandis que d’autres, un peu peureux, excitaient à s’approcher de la chaussée, précise-t-il.

Selon M. Kirchmann la dynamique au sein de cette famille d’animaux à cet instant précis était amusante et éducative.

Aussitôt après avoir traversé l'autoroute, les animaux ont disparu dans la forêt, dit-il.

La vidéo prise par M. Kirchmann a été publiée sur le compte Twitter d’Hydro Manitoba et est très vite devenue virale.

L’employé d’Hydro Manitoba s’inquiète de la survie de ces petits animaux et leur maman.

J’espère que cette vidéo va sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces animaux insaisissables qui sont beaux , dit-il.

« Les animaux sont en grande forme »

Le professeur de l’Université du Manitoba, Jim Roth, qui a étudié la dynamique des populations de lynx et les régimes alimentaires a regardé la vidéo et souligne que ces animaux semblaient robustes et en bonne forme .

Selon lui, Shaun Kirchmann a vécu un moment très rare.

Oh, c’est génial. C’est un spectacle très rare , s’est-il exclamé en voyant les images.

D’après M. Roth les lynx peuvent produire jusqu’à huit petits en fonction de l’abondance des proies. Photo : Institut atlantique de la faune

Il explique que les lynx sont des animaux très discrets qui se cachent même lorsqu’ils sont en grand nombre. Ils ont un pelage gris argenté en hiver et brun en été.

D’après M. Roth ces félins peuvent produire jusqu’à huit petits en fonction de l’abondance des proies.

Les lynx sont des carnivores qui se nourrissent principalement de lièvres d’Amérique.

Le professeur précise que les populations des deux espèces sont liées et évoluent au rythme opposé suivant un cycle de 10 ans.

En d’autres termes, une augmentation de la population du lynx s’accompagne d’une diminution de celle de ses proies.

De manière générale, il souligne que la population de Lynx au Canada se porte bien et vit dans les parties nord de leur habitat boréal.