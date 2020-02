Le blocage des rails toujours en place près de Belleville

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, leur a proposé une rencontre samedi et demande qu'ils cessent de bloquer les voies ferrées près de Belleville.

Entre-temps, le Canadien National (CN) a annoncé une interruption progressive de ses services dans l'est du Canada. De son côté, VIA Rail a annulé hier son service partout au pays jusqu'à la fin des manifestations près des chemins de fer.

Ailleurs au pays, des blocages ont été levés, ou sont sur le point de l'être, au Manitoba et dans le nord de la Colombie-Britannique. Mais sur le terrain en Ontario, les manifestants continuent de se faire entendre et d’exprimer leur opposition au projet de gazoduc Coastal GasLink, en solidarité avec certains membres de la Nation Wet'suwet'en.

Blaine Grass, l’un des protestataires, regrette que les choses en soient arrivées là. C’est une triste situation, pour être honnête , a-t-il confié vendredi matin à l’émission Metro Morning de CBC à Toronto.

La rencontre proposée par le ministre Miller est, selon lui, un début . Il ne dit pas, toutefois, si le groupe de manifestants a l’intention de quitter les lieux prochainement.

C’est dommage qu’on ait eu à se rendre à ce point là pour que le gouvernement vienne nous parler, ajoute-t-il. On a pourtant envoyé de nombreux papiers au gouvernement par le passé pour tenter de négocier, essayer d’avoir des discussions.

Personnellement, j’espère que les choses vont revenir à la normale le plus vite possible. Blaine Grass

Pour lui, ce mouvement de protestation a aussi des implications plus larges, pour l’environnement et les générations futures. Vous voyez les niveaux des eaux qui montent, les arbres qui meurent, les choses qui se passent partout dans le monde. Si on ne commence pas à se tenir debout maintenant, on n’aura peut-être plus de monde demain matin.

Je manifeste pour mes enfants et mes petits enfants. Et je suis désolé que ça ait mené à ça. Il n’y a pas de ressentiment, mais c’est important qu’on se lève maintenant.

Il souligne par ailleurs que les échanges entre manifestants et la Police provinciale de l’Ontario ont été bons et respectueux jusqu'ici.

Causer des inconvénients

Des résidents du voisinage sont allés rencontrer les manifestants jeudi soir pour leur apporter des couvertures et de la nourriture. On voulait simplement montrer notre soutien, dit July O'Neill. C’est important, ce qui se passe ici. On devrait tous revendiquer et soutenir les Premières Nations. Ils essaient de protéger notre terre. C'est ce qu'on devrait tous faire.

La seule manière d’amener les gens à écouter, c’est de causer des inconvénients , soutient-elle.

Jeudi soir, le bureau du ministre Marc Miller disait n’avoir toujours pas reçu de réponse à leur proposition de rencontre.

Par ailleurs, le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, et ses homologues des provinces et territoires, se réunissent à Toronto vendredi dans le cadre d’une réunion annuelle, et devraient être interrogés sur la situation.

