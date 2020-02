Robert Gauvin quitte le caucus conservateur

Il a annoncé sa décision en conférence de presse, à Shippagan, vendredi matin.

Robert Gauvin était vice-premier ministre, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ainsi que ministre responsable de la Francophonie dans le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick.

Il a déjà dit plus tôt cette semaine qu'il s'oppose catégoriquement à la décision de son caucus de fermer de minuit à 8 h les services des urgences des hôpitaux de Caraquet, de Grand-Sault, de Perth-Andover, de Sackville, de Sainte-Anne-de-Kent et de Sussex.

« Ce projet-là, c’est une attaque à la ruralité de Nouveau-Brunswick », a lancé Robert Gauvin à propos de la réforme en santé du gouvernement Higgs. Photo : Radio-Canada

Robert Gauvin croit qu'après cette sortie, s'il était resté dans le caucus progressiste-conservateur, il aurait perdu ses fonctions ministérielles.

Tard hier soir, j’ai parlé avec le premier ministre et je lui ai demandé qu’est-ce qu’on fait. Et sa réponse a été très simple et très directe. Il m’a dit : "Je n’ai pas encore décidé qu’est-ce que j’allais faire avec toi." Suite à ça, c’est que si je retourne, je ne serai plus ministre. Je serai un député d’arrière-banc. Il ne me l’a pas dit. Il attendait que je fasse cette conférence de presse aujourd’hui, mais je ne serais qu’un simple député d’arrière-banc, et je n’aurais plus de voix , explique Robert Gauvin.

Et la réforme de la santé passerait parce qu’il n’y a pas de vote là-dessus. C’est très important que vous comprenez : Il n’y a pas de vote là-dessus , a-t-il ajouté en détachant chaque syllabe pour donner de l'importance à ses propos.

Le premier ministre a le droit de décider si je suis un ministre, mais il n’a pas le droit de décider si je suis votre député ou non. Sur ce, j’annonce que je suis officiellement indépendant, Mesdames et Messieurs. Robert Gauvin, député de Shippagan-Lamèque-Miscou

Il dit aussi avoir subi de l'intimidation de la part de membres du Parti progressiste-conservateur. Hier, j’ai été intimidé par mon propre parti , déplore-t-il.

Il a aussi reçu de nombreux appels de citoyens des quatre coins de la province qui défendaient les urgences de leur hôpital respectif et lui demandaient de ne pas les laisser tomber.

L'ancien comédien a tenu en haleine une salle comble avec un discours imagé, dans lequel il évoquait son parcours en théâtre, à la télévision et à Juste pour rire.

J’ai été en politique aussi avec des ambitions et des rêves. Mais présentement je ne peux pas les accomplir. Robert Gauvin, député de Shippagan-Lamèque-Miscou

Le gouvernement Higgs a confirmé samedi un plan de réorganisation des ressources médicales qui comprend la fermeture partielle de ces urgences et la conversion de 120 lits de soins actifs en lits de soins de longue durée, principalement pour les personnes âgées en attente d'une place en résidence.

Le but, selon le gouvernement, est d'améliorer l’accès aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes. Le changement des heures d’ouverture permettra, selon les réseaux de santé, d’embaucher une infirmière praticienne dans chacun des six hôpitaux. Des infirmières praticiennes seront aussi embauchées dans les grands centres, question de réduire les temps d’attente.

Le député vert Kevin Arseneau (au centre portant un béret) a assisté au point de presse de Robert Gauvin. Photo : Radio-Canada

Des félicitations de la part des verts

Robert Gauvin est courageux et son père, l’ancien ministre Jean Gauvin, serait fier de lui, selon le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon.

Le Parti vert accueillera M. Gauvin dans ses rangs s’il le souhaite, souligne David Coon.

Le chef des verts ajoute que ses deux députés et lui-même voteront contre le gouvernement à la première occasion.

Le départ de Robert Gauvin place le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs dans une position difficile à l’Assemblée législative. Au cours de la dernière séance de travaux législatifs, la disposition des sièges était la suivante :