« Beaucoup d’Autochtones veulent du développement économique », plaide Trudeau

De passage en Allemagne pour participer à une conférence sur la sécurité, Justin Trudeau a une fois de plus été rattrapé vendredi par la crise engendrée par les manifestations en soutien aux chefs héréditaires de la Première Nation Wet’suwet’en opposés au projet de gazoduc Coastal GasLink.

Interrogé sur la réconciliation avec les peuples autochtones qu’il a placée au cœur de son programme politique à l’occasion d’un événement littéraire à Munich, le premier ministre a souligné que beaucoup d’Autochtones sont en faveur du développement économique.

Il s’en est sinon tenu au message que lui-même ou d’autres membres de son gouvernement répètent inlassablement depuis le début de la semaine : les Canadiens ont le droit de manifester paisiblement, mais il importe tout de même de respecter la règle de droit.

Ces jours-ci au Canada, il y a un débat opposant d’une part les peuples autochtones et [les citoyens] inquiets pour l’environnement et d’autre part et le développement économique , a-t-il déclaré sous le regard de l’écrivaine Kim Thuy, aussi présente pour l’occasion.

Bien sûr, il y a beaucoup d’Autochtones qui veulent du développement économique , a ajouté du même souffle le chef du gouvernement canadien. Mais ils ont besoin, ils veulent que ce soit fait de la bonne façon, avec respect et en partenariat.

Nous sommes à l’évidence un pays de droit et les lois doivent être respectées, même si la liberté de manifester, évidemment, demeure. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Si les chefs héréditaires Wet'suwet'en n'ont pas donné leur consentement au projet Coastal GasLink, la compagnie l'a cependant obtenu de la part de 20 conseils de bande élus des Premières Nations le long du tracé, dont cinq qui représentent la communauté Wet'suwet'en.

Les blocages des voies ferrées actuellement en cours en Colombie-Britannique et en Ontario ont contraint le CN, propriétaire des voies ferrées, à interrompre ses services dans l'est du Canada, perturbant du coup le transport de marchandises. VIA Rail a pour sa part suspendu ses activités jusqu'à la fin des blocages, laissant en plan des milliers de voyageurs.

Des rencontres attendues

Quelques heures plus tôt, M. Trudeau n’avait pas caché que la situation était préoccupante , en assurant que son gouvernement suit la situation de près . Il a dit s'être entretenu avec le premier ministre britanno-colombien John Horgan, en première ligne du conflit avec la Première Nation Wet’suwet’en.

Les deux gouvernements se sont entendus pour discuter avec un chef héréditaire de la nation Gitxsan, Simogyet Spookw, aussi appelé Norman Stephens, chef de la nation Gitxsan en Colombie-Britannique. Ce dernier confirme qu'il a accepté d'organiser une réunion entre des hauts fonctionnaires et des chefs héréditaires.

Le bureau de Justin Trudeau a confirmé par la suite que la ministre des Relations Couronne-Autochtones Carolyn Bennett, invisible depuis le début de cette crise, se rendait disponible pour la rencontre.

Le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, pourrait pour sa part rencontrer samedi les Mohawks de Tyendinaga qui bloquent toujours les voies du CN près de Belleville, en Ontario, en soutien aux chefs héréditaires Wet’suwet’en, qui font de même en Colombie-Britannique.

Ces blocages sont maintenus malgré des injonctions obtenues par le CN. Plus tôt cette semaine, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, indiquait qu’il revenait aux provinces et non à Ottawa de les faire respecter. Le lendemain, il a tout de même précisé que les policiers agissaient indépendamment des gouvernements.