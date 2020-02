Les Newbies à la conquête de Montréal pour un tournage interactif

Cette année, pour la composante numérique de la télésérie, on s’est dit : ''Pourquoi ne pas donner un point de vue acadien sur le marché montréalais?'' Parce qu’on le voit tout le temps le marché montréalais, mais on ne voit jamais comment c’est difficile de rentrer dedans et de percer. C’est ça qu’on va voir. On se donne cinq jours! , lance André Roy, membre du trio.

De gauche à droite, Luc Doucet, Christian Essiambre et André Roy (archives)

Ce programme chargé, établit par Julien Cadieux, se déploiera lors de plusieurs événements médiatiques et artistiques dans la métropole québécoise, du 13 au 17 février.

Les trois comédiens iront chacun de leur côté pour présenter le plus possible d'activités durant le court laps de temps de cinq jours.

À l’horaire? Un sketch humoristique de Luc LeBlanc au comédie-club le Bordel, une performance du trio au Terminal, un arrêt à l’École de l’humour pour une rencontre avec Philippe Laprise, une participation au balado Le carré de sable de Pierre Bruneau Rivard, une session de conseils de médias sociaux avec Jérémie Larouche et un match d’improvisation contre la Ligue nationale d’improvisation (LNI).

Les caméras suivent les comédiens en tout temps, mais le processus créatif s'éloigne de la fiction. Là vraiment, je vais jouer au Bordel! Il faut que j’embarque sur la scène, il n’y a pas une caméra qui me dit : ''OK, coupez, on va reprendre ça''. Non, je suis vraiment live , rappelle Luc LeBlanc, membre du trio.

Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy Photo : Radio-Canada / Pascale Savoie-Brideau / Mathieu Bernier

Le matériel tourné sera en ligne à la fin de février.

Un jeu interactif

L'agence Vox interactif a aidé les Newbies à créer un module web dans lequel les utilisateurs pourront choisir l’humoriste qu’ils désirent suivre – comme dans un jeu vidéo – dans ses aventures de conquête du milieu artistique montréalais sur le site de UNIS.TV. Peu importe ce qui arrive à Montréal, s’il y a une saison 3, c’est garanti que ça va nourrir énormément notre écriture , dit André Roy, scénariste de la composante numérique des Newbies et membre du trio.

L’an dernier, la composante numérique a récolté une nomination aux Gémeaux.

Un présence sur les médias sociaux

Jusqu’au 17 février, le trio sera très actif sur les médias sociaux et le public pourra suivre son périple à Montréal.

Christian Essiambre à l'Aéroport du grand Moncton, avant le départ. Photo : Radio-Canada / Pascale Savoie-Brideau / Mathieu Bernier

Les médias sociaux, c’est le nerf de la guerre. André Roy, Les Newbies

Cette utilisation de l'univers numérique en temps réel pour créer du contenu bonifié n'est pas sans rebondissements pour les comédiens : C’est vraiment spécial, parce que dans la série, on joue un personnage, qui n’est pas nous dans la vie… mais là pour le web, on se posait la grosse question : ''est-ce qu’on joue nous qui fait un genre de documentaire ou on joue un personnage?'' , exposait Christian Essiambre.

Pour laisser planer le mystère, ils avaient déjà, jeudi soir, publié une vidéo sur Facebook dans laquelle ils laissaient sous-entendre une possible participation à l'émission Tout le monde en parle.

Si la participation à l’émission demeure nébuleuse, et ce, malgré une photo prise avec Danny Turcotte publiée vendredi matin sur la page Facebook de la série, les performances humoristiques prévues sur la scène du Terminal et du Bordel sont bien réelles, ce qui demeure une nouveauté pour le trio : Si tu écoutes l’émission [Les Newbies], les Newbies montent sur scène, on s’en va à la pause, on revient de la pause et on est dans la loge , raconte Christian Essiambre.

Les personnages du groupe humoriste fictif des Newbies deviendront-ils un vrai groupe d’humour dans le futur? Si on est pour faire une troisième et une quatrième saison, ce serait vraiment bien que la fiction dépasse la réalité et qu’un moment donné, les Newbies deviennent vraiment un groupe, et que les Newbies s’en aillent vraiment à Juste pour rire , répond Christian Essiambre.

Les Newbies se prennent en photo avec Dany Turcotte. Photo : Facebook / Les Newbies

Une chanson thème rassembleuse

Parallèlement à l’enregistrement de la composante numérique, Les Newbies ont aussi lancé un nouveau vidéoclip pour la chanson thème de la deuxième saison  (Nouvelle fenêtre) de la série cette semaine.

Le lancement de la chanson en ondes va se faire lundi à l’émission Debout les comiques à la station CKOI, avec Martin Cloutier, du groupe d’humoristes Dominic et Martin. Ces derniers étaient d’ailleurs dans le troisième épisode de la première saison des Newbies.

Douze artistes acadiens se partagent le micro dans cette chanson intitulée « On est des Newbies ». Le choix des artistes n’est pas un pur hasard. Pour André Roy, c’est un clin d’œil, un choix basé sur des gens qui ont percé ou vécu une expérience à Montréal, mais qui ont décidé de s’établir en Acadie. On voulait faire une sélection d’artistes musicaux qui représente la même chose que nous , explique-t-il.

12 artistes acadiens chantent « On est des Newbies » Phil Athanase

Joannie Benoit

Isabelle Bujold

Raphaël Butler

Jacques Comeau

Roland Gauvin

Marc Lamontagne

Laurie LeBlanc

Mélanie LeBlanc

Monique Poirier

Pierre Robichaud

Timo

En plus des artistes listés, plusieurs comédiens de la deuxième saison de la série Les Newbies ont participé au tournage du vidéoclip.

Enregistrement du vidéoclip « On est des Newbies ». Les paroles sont de René Savoie et la musique d’Antoine Gratton. Photo : Productions du milieu

La deuxième saison sera disponible en primeur sur le web dès le 29 février et en ondes sur Unis TV dès le 18 mars.