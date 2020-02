Des entreprises de Bécancour pénalisées par le blocage des chemins de fer

L’entreprise de produits chimiques Olin est particulièrement touchée par l’arrêt du transport de marchandises. Livraison retardée, production au ralenti : l’entreprise craint même de devoir arrêter totalement sa production dans les prochains jours si le blocus persiste. Notre taux d’opération est au minimum. Et nous voulons faire le maximum pour assurer l’approvisionnement de nos clients explique Pierre Ducharme, directeur de l’usine Olin à Bécancour.

Une question est sans réponse : celle du délai encouru avant la levée des barricades , s'inquiète Pierre Ducharme.

L’entreprise Olin espère une sortie de crise le plus rapidement possible avant d’en arriver à un arrêt de sa production.

Des entreprises dépendantes du transport ferroviaire

Olin n’est pas la seule entreprise à être touchée par le blocage des chemins de fer. Et pour cause, elle n’est pas la seule dans la région à être dépendante du transport par voie ferroviaire pour le transport de ses marchandises.

On a des entreprises chez nous qui, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ont absolument besoin de la fiabilité pour respecter les délais pour leurs clients et la très grande majorité utilise le chemin de fer pour l'entrée et la sortie de leurs produits. Ça a donc un effet sur la production , explique Maurice Richard à propos du parc industriel et portuaire de Bécancour qu’il préside.

Il faut absolument que les voies soient libérées. Si ça perdure encore plusieurs jours il y aura de plus en plus d’impacts négatifs. Maurice Richard, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Maurice Richard rappelle que l’alternative au train n’est pas toujours facile à trouver pour certaines entreprises. Les entreprises n’ont pas d’autres choix que d’attendre et de regarder des alternatives, par voie terrestre par exemple, mais c’est plus compliqué. Dans certains cas, c’est des matières assez spéciales qui nécessitent toute une sécurité. Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes en saison hivernale. C'est plus sécuritaire d’utiliser le chemin de fer.

Deux blocages en moins de 6 mois