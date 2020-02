C’est qu’il avait été entendu qu’il ne pourrait y avoir plus de 200 personnes pour une raison de sécurité. D’ailleurs, des agents de sécurité se trouvaient à l’entrée et le décompte des personnes présentes s’est fait au fur et à mesure.

On a même cogné dans la fenêtre. On aurait aimé être là pour entendre les propositions pour le développement économique , a affirmé la porte-parole lors d’un entretien téléphonique.

Karine Trudel faisait partie d’un groupe de sept représentants. Seulement deux d’entre eux ont réussi à entrer à l’intérieur. Ils feront un compte-rendu de l’événement.

Il faut bien souligner que Karine Trudel comprend très l’impératif de limiter le nombre de personnes à l’intérieur du restaurant.

L’ancienne députée néodémocrate avait lancé un défi cette semaine aux députées Ruba Ghazal et Catherine Dorion d’arriver avec des propositions concrètes pour développer le Saguenay-Lac-Saint-Jean et non seulement s’opposer à GNL Québec.