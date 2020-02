Des rénovations en vue pour un édifice patrimonial de Kapuskasing

L’édifice patrimonial qui abrite, entre autres, les bureaux municipaux a été construit en 1928 par la papetière Spruce Falls comme un centre communautaire pour ses employés et leurs familles.

La grande entreprise avait aussi aménagé un hôpital à proximité ainsi que l’hôtel Kapuskasing Inn, qui a été démoli après avoir été endommagé dans un incendie en 2007.

Les représentants municipaux ont constaté que le revêtement extérieur en brique du centre civique se détériore par endroits et que la fondation du bâtiment présente des fissures où l’eau s’est infiltrée.

Le conseil municipal a autorisé l’embauche d’une firme d'ingénieurs pour évaluer l'étendue des dommages et des travaux à effectuer.

Édifice de style néo-Tudor, le centre civique a été identifié comme ayant une valeur historique et architecturale.

Toutefois, selon M. Baril, la municipalité pourrait obtenir une approbation pour certains changements.

L’édifice a d’ailleurs été modifié dans le passé quand une bibliothèque a été ajoutée à l’arrière. Des briques du Kapuskasing Inn ont été utilisées pour agencer l’agrandissement à l’édifice en place.

Selon M. Baril, il est possible que le conseil municipal ait une décision à prendre à propos d’une grande cheminée inutilisée depuis longtemps et qui présente des problèmes.

Des spécialistes dans le domaine du patrimoine soulignent qu’il y a une différence entre une rénovation et une restauration.

Si on parle vraiment d'une restauration, on essaie de respecter le plus possible le cachet et les attributs patrimoniaux du bâtiment.

Michel Prévost, ancien archiviste en chef de l’Université d’Ottawa