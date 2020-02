Grève du CN : les Maritimes craignent encore une fois une pénurie de propane

Selon l'Association canadienne du propane, la situation est encore plus critique que lors de la grève d'une semaine des travailleurs du CN survenue en novembre dernier.

Dans le contexte de la grève du CN, on pouvait quand même [transporter du propane] parce qu’il y avait un 20 % des effectifs qui étaient assignés à transporter les marchandises. Même si on a eu des craintes dans certaines provinces de manquer de propane, on pouvait quand même compter sur une petite partie de propane qui circulait. Mais là, il n'y a rien qui bouge, confirme Nathalie St-Pierre, présidente de l’Association canadienne du propane.

Au Québec et dans les Maritimes, les réserves de propane seraient à sec dans environ cinq jours si les blocages de voies ferrées continuent un peu partout au pays.

Que ce soit au Québec et les Maritimes, il y a 80 à 85 % qui est transporté par rail. Donc les impacts sont importants. On parle dans ces provinces-là de réserves pour quelques jours, cinq jours. Donc il faut absolument qu’on puisse voir la situation se résoudre le plus rapidement possible , indique-t-elle.

Elle ajoute que près des trois quarts du propane acheminé en Atlantique est utilisé pour le chauffage.

Le CN a annoncé jeudi une interruption progressive de ses services dans l'est du Canada, et VIA Rail, partout au pays, jusqu'à ce que cessent les blocages dus aux manifestations autochtones.

Avec les informations d'Olivier Lefebvre