L'OTC ouvre une enquête sur les plaintes concernant les retards ou les annulations de vol

Depuis le 15 décembre, la nouvelle charte fédérale des voyageurs oblige notamment les compagnies aériennes à indemniser les voyageurs avec des compensations allant de 400 $ à 1000 $ si leur vol est retardé de plus de trois heures ou annulé.

L'OTC affirme dans un communiqué avoir reçu de nombreuses plaintes concernant les vols exploités depuis cette date.

L'Office estime qu'examiner les plaintes au moyen d’un seul et même processus est la manière la plus efficace de s’occuper des questions qu’ils soulèvent et de s’assurer que les exigences du règlement sont claires, à la fois pour les passagers et les compagnies aériennes .

Les compagnies aériennes ont l’obligation [...] de fournir des renseignements opportuns et précis aux passagers sur les raisons des retards et des annulations de vol. Cette enquête portera sur les allégations selon lesquelles, dans certains cas, les compagnies aériennes n’ont pas respecté cette obligation , a communiqué le président et premier dirigeant de l’OTC, Scott Streiner.

Si la preuve démontre que c’est bien ce qui s’est passé, nous prendrons les mesures qui s’imposent , poursuit-il.

L'OTC indique qu'il recueillera et examinera les éléments de preuve au cours des six prochaines semaines.