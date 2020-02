Blocage de voies du CN : Brian Pallister réagit aux protestations

La dizaine de manifestants qui ont bloqué hier et ce matin les deux voies du Canadien National à Diamond, non loin de Winnipeg, ont quitté lieu après avoir pris connaissance de l’injonction.

Les protestataires s'étaient rassemblés à cet endroit en guise de soutien aux opposants au projet de gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique. Ils indiquaient vouloir rester aussi longtemps que ce chantier sera maintenu.

Brian Pallister a réagi jeudi à cet épisode en disant que le système fédéral doit trouver une meilleure façon de se mettre à l’écoute de protestataires comme ceux qui ont bloqué la voie de chemin de fer près de Winnipeg.

Ce qui se passe c’est que les gens sont très frustrés , avance-t-il, disant que les gens ne comprennent pas ou ne se sentent pas écoutés par le processus actuel, qui doit mettre en équilibre les impacts environnementaux et l’exploitation des ressources.

On ne peut pas les séparer l’un de l’autre.

S’il y avait un processus dans lequel les gens se sentent respectés en entendus, ils seraient moins portés à défier la loi, a affirmé le premier ministre en point de presse.

Brian Pallister dit comprendre la frustration des opposants au projet de Coastal Gaslink, contesté par les chefs héréditaires de la Première Nation Wet’suwet’en. Mais pour lui, cette protestation ne doit pas se faire en violation des lois de la province et du pays.

Pour éviter d'autres situations problématiques, Brian Pallister affirme qu'il est en contact avec ses homologues des autres provinces pour faire pression sur le fédéral afin de calmer les tensions.

De leur côté, les manifestants de Diamond n'excluent pas de recourir à d'autres actions.

En réaction aux blocages des lignes ferroviaires partout au pays, le Canadien National a annoncé qu’il procédait à un arrêt ordonné et progressif de ses activités dans l’est du pays pour des raisons de sécurité.

La compagnie prévient que ces mesures pourraient entraîner sous peu des licenciements temporaires au sein de son personnel opérationnel dans l’est Canada .

Avec plus de 400 trains annulés depuis la semaine dernière et de nouvelles manifestations qui ont eu lieu à des endroits stratégiques sur notre voie principale, nous avons décidé qu’une interruption progressive de nos opérations dans l’est du Canada était l’approche responsable à prendre pour la sécurité de nos employés et des manifestants.

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN