Immersion française : des élèves de Whitehorse obligés de signer un contrat

Le contrat stipule que les enseignants garderont le compte du nombre de fois où ils entendent les élèves parler l'anglais, à l'exception d’une situation d'urgence.

Après trois incidents, des discussions seront entamées avec les parents et l'exécution d'un projet en français sera exigée pour réintégrer le programme. Le document mentionne par ailleurs quelques stratégies pour encourager l’usage du français tel que répéter la phrase en français.

La requête ne fait pas l’unanimité parmi les élèves ou les parents. Fawn Fritzen, dont la fille fréquente le programme d'immersion, est ambivalente. Sur les médias sociaux, sa publication a suscité de vives réactions de la part d’autres parents, au point tel qu’elle a décidé de la retirer.

Je ne sais pas vraiment quoi en penser parce que j'aime vraiment l'idée d'introduire des mesures pour que les élèves parlent plus en français et pratiquent leur français, parce que je sais bien qu’on ne peut pas améliorer nos langues si on ne les utilise pas, mais en même temps, je n'aime pas vraiment les termes dans le contrat […] ça me semble tellement punitif. Fawn Fritzen, parent

Fawn Fritzen craint que les élèves qui ont des difficultés en classe soient injustement pénalisés. Le directeur de l’école, Jay Thomas, affirme que l’objectif est toutefois tout le contraire, il s’agit plutôt d’un moyen d’identifier les élèves qui utilisent beaucoup l’anglais pour trouver des façons de les aider.

L’intention de ce contrat est un moyen de développer les compétences en français de l'élève, réaffirmer leur engagement au programme et trouver des stratégies d'apprentissage. Le contrat ne se veut en aucun cas punitif. Jay Thomas, directeur de l'École secondaire FH Collins

L'École FH Collins accueille 255 élèves en immersion française entre la 8e et la 12e année. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Fawn Fritzen croit que certaines mesures pourraient aussi être prises pour rappeler aux élèves de changer leurs habitudes langagières, comme un rappel écrit dans le couloir, une période d’ajustement ou l’octroi de récompenses.

« Je comprends les frustrations, je comprends que ça doit être difficile, les élèves sont là pour apprendre le français et tous les autres sujets aussi et le but c’est de bien parler en français et quand les élèves parlent la plupart du temps en anglais ça n’aide personne et je peux comprendre que ça doit être frustrant. »