Coup de départ pour le 38e Carnaval de Saint-Isidore

Des centaines de personnes convergeront en fin de semaine vers le hameau de Saint-Isidore pour trois jours de spectacles, de jeux et de fête. Pour la 38e fois, le Carnaval de Saint-Isidore invite la francophonie albertaine à profiter des joies de l’hiver ensemble.

Le Carnaval de Saint-Isidore se déroule cette année sous le thème de « l’invasion des émojis ». Le hameau, tout près de la ville de Peace River, sera animé par des jeux extérieurs, de la sculpture sur neige, des promenades en traîneau et des performances musicales.

Des visites guidées du musée de Saint-Isidore et des jeux d’hiver commencent dès vendredi matin. Le Daniel Gervais Band et les Rats d’Swompe se produiront sur scène un peu plus tard.

Renelle Ray, Roger Dallaire et Isabelle La Wonderful font également partie des artistes au programme.

Il y aura aussi de la tire sur neige et de la poutine en abondance. Le Carnaval se termine dimanche midi.

Les billets pour la fin de semaine se vendent au prix de 35 $ pour les adultes et de 20 $ pour les enfants. L'entrée pour une journée coûte 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants.