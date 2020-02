Nantes s’oppose au tracé de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic

Dans la résolution, dont Radio-Canada Estrie a pu obtenir copie, il est mentionné que la Municipalité de Nantes refuse le tracé au sud de la route 161 de son secteur et demande aux ministres des Transports fédéral et provincial de reconsidérer l’un des deux tracés au nord de la route 161 .

La Municipalité se dit fortement préoccupée par la sécurité des familles et des gens qui habitent dans ce secteur . Elle considère également qu’elle et sa population ont été très peu consultées pour le tracé de la voie de contournement .

Le tracé suggéré actuellement n'est pas acceptable socialement. Les élus de la Municipalité de Nantes dans une résolution adoptée le 11 février 2020

Nantes demande également aux deux paliers gouvernementaux de considérer les nouveaux impacts sur l’environnement que le projet pourrait occasionner.

Plus de 80 propriétaires pourraient être expropriés

Le nouveau tronçon de 12 km traverserait les municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac. La voie ferrée éviterait le centre-ville de Lac-Mégantic. Le tracé actuel forcerait notamment l'expropriation de plus de 80 propriétaires.

La voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic a obtenu, l’année dernière, l'aval du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Dans son rapport datant d’octobre dernier, le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement expliquait qu'il serait trop coûteux et trop tard pour lui apporter les modifications.

Les audiences du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement ont eu lieu en juin et juillet dernier. Plus de 200 citoyens avaient assisté à la première soirée pour en savoir plus sur le projet de voie de contournement. Au terme des audiences, quelque 50 mémoires avaient été déposés.

Des citoyens qui avaient participé aux consultations du BAPE cet été le qualifient de non-sens et de mauvais choix.

Le gouvernement du Canada a confirmé en mai 2018 qu’il allait financer 60 % des coûts de construction de la voie de contournement alors que le gouvernement du Québec financera l’autre 40 %.

Le projet est évalué à 133 millions de dollars.