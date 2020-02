Un illustrateur fait revivre Vincent Van Vogh sur Instagram

Plus d’un siècle après sa mort à seulement 37 ans, le peintre Van Gogh continue d’inspirer les artistes d’aujourd’hui, comme l’illustrateur Alireza Karimi Moghaddam. Sur son compte Instagram, suivi par près de 55 000 personnes, cet Iranien publie régulièrement des illustrations mettant en scène Van Gogh avec humour et poésie.

Intitulée Fancy Look to the works and life of Van Gogh, cette série de dessins reprend le style coloré et plein de vie de l’artiste post-impressionniste Vincent Van Gogh.

Elle nous replonge dans les champs de tournesols, les cyprès en proie au vent et les paysages de campagne peints par Van Gogh au cours de sa courte, mais intense vie.

Certains dessins évoquent les problèmes de santé mentale dont souffrait le peintre néerlandais, qui fut un temps interné dans un hôpital psychiatrique.

D’autres illustrations sont plus humoristiques, comme celles qui montrent Van Gogh prenant des égoportraits.