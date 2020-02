La coopérative de Saint-Alexis-de-Matapédia rouvre ses portes

Mets préparés, boucherie, boulangerie, quincaillerie, poste d'essence... les résidents de Saint-Alexis-de-Matapédia ont à nouveau accès à tous ces services près de chez eux.

Fermée depuis avril dernier, la coopérative est chère au cœur de la petite communauté.

Ça faisait longtemps que c'était attendu, les gens m'en parlaient tout le temps , affirme le propriétaire de la coopérative, Joël Lavoie.

Il explique que la réouverture était initialement prévue en octobre 2019, mais a dû être repoussée en raison de travaux à faire pour respecter certaines normes, notamment au niveau du sol.

Originaire du village et voyant que la coopérative avait des problèmes financiers, Joël Lavoie avait proposé aux anciens propriétaires de leur présenter une offre d'achat avant même qu'elle soit mise en vente. Il raconte que ces derniers voulaient conserver l'entreprise et que ce n'est que plus tard qu'ils ont rappelé M. Lavoie pour accepter son offre.

Mais là, tout était vide, je n'avais plus rien, il a fallu tout recommencer à zéro , explique le nouveau propriétaire.

Tout le système de caisse a changé, on a agrandi les comptoirs de fruits et légumes, on a changé les réfrigérateurs de place, on a tout restructuré ça en neuf, c'est plus beau. Joël Lavoie, propriétaire de l'Épicerie Famille Lavoie

M. Lavoie emploie actuellement cinq personnes, mais prévoit embaucher une ressource supplémentaire prochainement. Ça fait six jobs, c'est bon pour une petite communauté. Ça fait du bien , observe-t-il.

Les résidents de Saint-Alexis-de-Matapédia étaient sans épicerie depuis près d'un an. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Par ailleurs, la Municipalité de Saint-Alexis-de-Matapédia a versé 10 000 $ à M. Lavoie pour permettre la réouverture de la coopérative.

C'est notre bien municipal, la coop. Ça représente beaucoup, ça faisait terriblement longtemps que c'était fermé, ça commençait à s'approcher d'un an , souligne le conseiller municipal, Alain Poitras.

Tout ce temps, les résidents de Saint-Alexis-de-Matapédia devaient se rendre à Matapédia pour faire l'épicerie ou faire le plein d'essence, et à Campbellton pour aller à la quincaillerie.

Pour faire de la quincaillerie chez vous, t'étais obligé de te rendre à Campbellton, à 30 minutes. As-tu pensé, dépenser plus cher en gaz que le morceau que tu vas aller chercher? Le monde était tanné. Alain Poitras, conseiller municipal pour la municipalité de Saint-Alexis-de-Matapédia

On a un village qui est de moins en moins jeune , ajoute le conseiller pour insister sur l'importance des services de proximité. Aujourd'hui, on le voit, c'est plein de monde , lance-t-il fièrement.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil