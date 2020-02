Vague de froid sur la Côte-Nord dans les prochains jours

À Baie-Trinité, à Port-Cartier, à Sept-Îles et en Minganie, les valeurs de refroidissement éolien atteindront -38.

Plus au nord, dans les secteurs de Fermont, de Labrador City et de Schefferville, le facteur éolien pourrait être de -48.

Le temps devrait se réchauffer vendredi après-midi, mais le froid extrême pourrait revenir la nuit suivante et jusqu'à samedi matin, selon Environnement Canada.

Attention au travail à l’extérieur

Par ailleurs, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) conseille aux travailleurs, qui doivent braver le froid dans de pareilles conditions, d’être prudents.