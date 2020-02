La police de Toronto a utilisé une technologie d’intelligence artificielle controversée

La porte-parole de la police Meaghan Gray a déclaré dans un courriel que certains agents ont commencé à utiliser cette technologie en octobre 2019.

Selon Mme Gray, le chef de police Mark Saunders n’a appris son utilisation que le 5 février et il a alors demandé à ces officiers de cesser d'utiliser la technologie controversée.

Comment Clearview AI fonctionne-t-elle?

Il suffit de téléverser une photo de la personne que vous désirez identifier, et l’application vous montre toutes les images publiques de la personne en question, en plus des sources de chacun des clichés. Selon l’entreprise, l’application a un taux d’efficacité de 75 % et fonctionne même si le visage est obstrué ou capté sous un angle qui n'est pas optimal. Le programme n'est pas disponible pour un usage public.