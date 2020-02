Les É.-U. se préparent pour une inondation le long de la rivière Rouge ce printemps

Malgré la récente sécheresse au Dakota du Nord, les prévisionnistes américains s’attendent à une inondation majeure ce printemps le long de la rivière Rouge à partir de Fargo et jusqu'à la frontière canadienne.

Cinq facteurs importants doivent être réunis pour qu'il y ait des inondations, selon le bureau des prévisions des États-Unis.

Certains sont déjà en place : d'abord, la quantité d'eau dans les rivières et les ruisseaux atteignait ou presque des niveaux records au début de l’hiver et deuxièmement, l'humidité du sol dans toute la vallée de la rivière Rouge aux États-Unis était élevée au gel, souligne l’hydrologue, Amanda Lee.

La profondeur du manteau neigeux supérieure à la normale au sud de la frontière est le troisième facteur, bien que le manteau neigeux soit moins profond plus près du Canada, ajoute-t-elle.

Il faudra attendre pour connaître l'impact des deux derniers facteurs qui déterminent la gravité d’une inondation, car il s'agit de la vitesse de fonte du manteau neigeux et l'intensité des précipitations pendant la période de fonte printanière, explique l’hydrologue.

Les conditions sont donc propices à des débordements de la rivière qui forcerait Grand Forks à fermer son mur de protection contre les inondations et forcerait Fargo à construire des digues, selon l'hydrologue.

Cependant, le sol pourrait absorber davantage d'eau ce printemps, note Amanda Lee, ajoutant que l’ampleur des inondations dans ces deux villes américaines dépendra de la météo dans les semaines et les mois à venir.

Jusqu’à présent, Grand Forks a connu son automne et son hiver les plus humides de tous les temps, tandis que Fargo a enregistré ses troisièmes plus importantes précipitations au cours de la même période, indique Mme Lee.

Les premières prévisions d’inondations printanières au Manitoba seront publiées d’ici la fin février.