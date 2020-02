Favoritisme flagrant à la Société des alcools de T.-N.-L., selon un rapport

Les allégations entourent l'acquisition des Bordeaux Primeurs, qui sont parmi les vins les plus chers vendus par la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador . Ce processus a été supervisé par l'ancien président-directeur général de la société d'État, Steve Winter.

De 2010 à 2019, la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador a acheté pour une somme de 15,6 millions de dollars de Bordeaux Primeurs. Environ 30 % de ces vins ont été achetés des entreprises représentées par Greg Winter, le fils de Steve Winter.

Dans son rapport, Julia Mullaley indique qu'aucune analyse de rentabilité n'a été effectuée avant que la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador a commencé à acheter les Bordeaux Primeurs. La planification de l’achat de ces vins de spécialité, ainsi que la sélection des fournisseurs, a été dirigée par Steve Winter. Ces décisions n’ont pas été documentées.

Des échanges de courriels obtenus par le Bureau de la vérificatrice générale montrent ce qui a l’air du fils qui influençait l’achat des vins , indique Mme Mullaley.

Dans un échange concernant l’achat d’un vin de spécialité, Greg Winter demande à son père : Tu sais que je le vends, n’est-ce pas? Steve Winter lui répond : Oui, c’est la raison pour laquelle je l’ai commandé .

Le PDG aurait peut-être manqué à son obligation fiduciaire , indique Mme Mullaley, en ajoutant que les allégations du rapport ont été transmises au ministre des Finances, Tom Osborne.

Selon le rapport, malgré de très mauvaises ventes des Bordeaux Primeurs, la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador a continué à les acheter pendant des années.

La faible rotation était un indicateur clair que les grands vins Bordeaux étaient peu rentables [...] mais la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador a continué de les acheter à une fréquence qui dépassait largement la demande , indique le rapport.

Ailleurs au Canada, les clients doivent commander les vins de spécialité les plus chers à l’avance. À Terre-Neuve-et-Labrador, la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador achetait des centaines de bouteilles – des commandes qui valaient des milliers de dollars – sans avoir identifié des acheteurs.

Cette politique a mené à un énorme surplus d’inventaires, indique l’enquête. En avril 2015, la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador entreposait 10 millions de dollars de grands vins. Aujourd'hui, ces inventaires n’ont toujours pas été épuisés : 3,8 millions de dollars de Bordeaux Primeurs (23 000 bouteilles) restent à vendre.

Chaque bouteille a coûté 128 $, en moyenne. Les plus chers varient de 500 $ à 4400 $ l’unité.

En juillet 2017, Steve Winter a demandé au personnel de faire une commande urgente de 96 bouteilles de vin de spécialité. Cette commande a coûté 23 098 $.

Jusqu'à maintenant, seulement quatre de ces bouteilles, dont le prix est fixé à 539 $ l’unité, ont été vendues par la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador . Steve Winter a indiqué à la vérificatrice générale que des acheteurs possibles avaient été identifiés en 2017, mais se sont retirés à la dernière minute.

Dans un autre cas, en 2017, la SATNLSociété des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador entreposait 935 bouteilles de vin de spécialité qu’elle avait achetés il y a 10 ans. Le personnel de la société d’État avait fortement recommandé à Steve Winter d’attendre avant d’acheter plus de ce type de vin blanc, mais Steve Winter a néanmoins procédé à l’achat de 700 000 $ de bouteilles supplémentaires.

Je m’inquiète beaucoup et ça me préoccupe parce que quand on a un titulaire de charges publiques, il faut pouvoir lui faire confiance.

Julia Mullaley, vérificatrice générale de T.-N.-L.