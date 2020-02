Une technologie développée par STAS pour Rio Tinto prête pour le marché mondial

L'ACF, ou technologie de filtration compacte avancée en français, permettra un traitement plus efficace du métal liquide en usine.

Après plus de 10 ans d'essais dans les usines de Rio Tinto, la nouvelle technologie est fin prête à attaquer le marché mondial.

C'est une collaboration très étroite entre le Centre de recherche et de développement Arvida de Rio Tinto et de STAS depuis une quinzaine d'années et aujourd'hui nous procédons à l'annonce pour la commercialisation à l'extérieur du réseau Rio Tinto.

Louis Bouchard, président exécutif de STAS