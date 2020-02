Les sacs de plastique en vue d'être bannis à Rimouski

À partir de l'automne prochain, si le règlement est adopté comme présenté, il faudra savoir se passer de sacs de plastique lors des visites aux commerces situés sur le territoire de Rimouski. La Ville prévoit interdire aux commerçants de vendre les sacs de plastique ou même de les offrir gratuitement.

L'initiative fait partie d'une série de projets présentée dans le cadre du plan d'action 2020 de Rimouski.

La Ville de Rimouski dit reconnaître les enjeux liés à l’urgence climatique et a pris l'engagement de mettre en œuvre des actions concrètes pour protéger l'environnement, d'où ce projet de règlement présenté aujourd'hui.

À Rimouski, les sacs s'envolent au vent et se retrouvent éventuellement dans les cours d'eau, les fossés, et aboutissent dans l'océan. Les animaux marins meurent étouffés, parce qu'ils en ont dans l'estomac. C'est quelque chose sur lequel on ne peut plus se fermer les yeux.

Claire Lafrance, chef de division environnement, Ville de Rimouski