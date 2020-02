Une opération de sécurité routière avec des jeunes

À Alma, de nombreux conducteurs, qui ont circulé à proximité de l'école Saint-Sacrement en fin d'avant-midi, ont eu la surprise de se faire intercepter par quelques élèves de cet établissement.

Pendant une vingtaine de minutes, ces enfants ont sensibilisé plusieurs automobilistes à l'importance de ralentir à proximité des zones scolaires et d'y redoubler de prudence.

Marie-Hélène Néron a assisté à la scène et cette mère de famille a jugé qu'il s'agissait d'une excellente initiative. Je pense que c'est très intéressant si ça peut aider les parents à comprendre un petit peu plus la sécurité routière. Il faut faire attention à nos enfants et c'est un quartier assez dangereux quand même , a-t-elle raconté.

La mère de famille a expliqué qu'une façon d'aller cueillir les enfants à l'école serait préférable.

Il y a beaucoup de parents qui se stationnent un peu partout. Quand on est stationné d'un côté et de l'autre, avec les enfants qui sortent de l'école, c'est ce qui fait que c'est difficile d'accès pour aller chercher nos enfants. Marie-Hélène Néron, mère de famille

Selon des informations de Catherine Gignac