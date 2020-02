Dans les années 1990, le succès du dessin animé avait poussé Disney à lancer les films Le retour de Jafar et Aladdin et le roi des voleurs, mais les scénaristes de la suite de la version 2019 d’Aladdin n’y puiseront pas leur inspiration.

Le film n’est qu’en développement, donc peu d’informations ont filtré.

Il n’est pas encore confirmé si Guy Ritchie sera de retour à la réalisation et si les acteurs Will Smith et Mena Massoud et l’actrice Naomi Scott feront partie de cette suite.

Ce qui est confirmé est que le film sortira en salle, et non sur la plateforme Disney+.

La version d’Aladdin avec de véritables acteurs et actrices est sortie en mai 2019 avec Mena Massoud dans le rôle d’Aladdin. Naomie Scott incarnait Jasmine et Will Smith jouait le génie.