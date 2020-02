Le film racontant le scandale Rob Ford bientôt à l'affiche

Run This Town, qui raconte la tumultueuse dernière année de Rob Ford à la tête de la mairie de Toronto, sortira le 13 mars au Québec en version originale et en version française. Le film prendra l’affiche le 6 mars dans le reste du Canada et aux États-Unis.

En 2013, Rob Ford, maire de Toronto à l’époque, avoue avoir consommé du crack, des journalistes ayant eu accès à une vidéo le montrant en train de fumer du crack en compagnie de membres d’un gang.

Run This Town revient sur ce scandale à travers les yeux d’un journaliste de Toronto en début de carrière et d’un duo de jeunes dont le travail est d'assister le maire.

Les deux personnages travaillant pour Rob Ford sont respectivement incarnés par l’actrice canadienne Nina Dobrev, connue pour avoir joué dans la série Vampire Diaries, et Mena Massoud, l’acteur canadien qui a récemment interprété le rôle-titre dans le film Aladdin.

C’est le Britannique Damian Lewis, vu dans la série Homeland et dans le film Il était une fois à Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood), qui s’est glissé dans la peau Rob Ford, décédé d'un cancer en 2016.

Le film canadien Run This Town a été présenté pour la première fois en mars 2019 au festival South by Southwest (SXSW).