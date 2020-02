Saint-Valentin : des amoureux pour la vie

À l’émission Aujourd’hui du 29 octobre 1963, l’animateur Jean Ducharme s’entretient avec Monsieur et madame Arthur Blondin de Lac Caribou dans les Laurentides.

À l’époque du reportage, le couple est marié depuis 60 ans. Assis côte à côte dans la cuisine, ils évoquent leurs souvenirs et racontent au journaliste comment ils ont traversé la vie ensemble. Une existence qui devait composer avec le manque de commodité et la rigueur du climat laurentien.

En 1903, année de leur mariage, il n’était pas question d’électricité ni d’eau courante à Lac Caribou.

Madame Blondin n’a que 17 ans lorsqu’elle se marie, son mari 21. Monsieur Blondin défriche la terre donnée par son père. Un lopin sur lequel ils élèveront 14 enfants.

Au début on ne cultivait pas assez pour vivre. Ce qui nous a sauvé c’est qu’on avait bien du bois. Du bois de corde et on charriait ça à Sainte-Agathe et on vendait ça au moulin à scie

Monsieur Blondin